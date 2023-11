Williams gaat met een voorsprong van zeven punten op concurrent AlphaTauri het laatste Grand Prix-weekend van het seizoen in. Hoewel laatstgenoemde dit seizoen nog niet in staat is geweest meer dan zes punten te scoren in een hoofdrace, zal het Britse team niet helemaal gerust zijn op een succesvolle afloop. Door een update in Singapore heeft AlphaTauri namelijk flink de wind in de rug, waardoor ze sindsdien tien punten meer hebben gescoord dan Williams.

Ook de zevende plek in het constructeurskampioenschap is het waard om hard voor te vechten, aangezien de eindstand in het constructeurskampioenschap bepaalt hoeveel prijzengeld het team ontvangt. In totaal bedraagt de prijzenpot volgens ingewijden een miljard dollar [circa 920 miljoen euro]. Het verschil tussen P7 en P8 is 0,9 procent, wat neerkomt op ongeveer 8 miljoen euro.

Williams-coureur Alexander Albon meent dat het niet het einde van de wereld is als ze de zevende plaats verliezen, maar denkt dat ze zich in een goede positie bevinden om dat te voorkomen. “We hebben best veel vertrouwen in onszelf dat we het juiste hebben gedaan”, vertelt hij. “We hebben het er genoeg over gehad, maar we hebben onze ontwikkeling al een lange tijd geleden stopgezet. Als we de plek verliezen omdat we ons op volgend jaar zijn gaan focussen, zullen we onszelf niet voor onze kop slaan. Ik denk dat we daar volgend jaar de vruchten van zullen plukken.”

Gevraagd door Motorsport.com over hoe belangrijk het is om voor AlphaTauri te eindigen, antwoordt de Thaise coureur: “Het spreekt voor zich. We kunnen zeggen dat het geen effect op ons heeft, maar we zijn tenslotte racers. Iedereen in het team is een racer en we vinden het allemaal belangrijk op welke positie we finishen.” Naast sportieve en financiële prestaties is nog de zevende plaats op nog een gebied belangrijk voor Albon. “Het stuk lopen door de paddock [naar het motorhome van Williams] is op het moment iets te lang en iedere positie omhoog maakt een groot verschil”, legt hij met een knipoog uit.

Het team heeft in het Amerikaanse Dorilton Capital een sterke financiële partner, maar toch denkt Albon dat het extra prijzengeld zal helpen om de ambities waar te maken. “Het zal de ontwikkeling van het team versnellen. Dorilton steekt er geld in en het zou iedereen helpen als ze minder geld hoeven bij te dragen. Het is dit weekend dus onze voornaamste prioriteit om op P7 te eindigen.”

De 27-jarige coureur vertelt dat hij erg trots is op wat zijn team dit jaar heeft bereikt. “Ik denk vooral aan de races waarin we punten hebben gescoord zonder dat het echt heel probleemloos verliep. Helaas moesten we vaak een hoop auto’s achter ons ophouden, waar we inmiddels een beetje bekend om staan.”

“De auto is een stuk beter geworden dit jaar. We gaan inmiddels ieder weekend in met het gevoel dat er een kans is om punten te scoren. Maar zelfs dan is onze race pace helemaal niet altijd zo snel, en scoren we alsnog goede punten. Ik denk dat Melbourne de enige race is waar ik de kans om punten te scoren niet heb benut. Alle andere races waar er zich een kans voordeed, hebben we het goed gedaan en ik denk dat dat het grote verschil is met onze rivalen”, aldus de Williams-coureur.