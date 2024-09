In zijn eerste drie races heeft Franco Colapinto al meer laten zien dan Logan Sargeant in het voorgaande anderhalve seizoen. Ook in Singapore viel de jonge Argentijn in de smaak, mede dankzij een raketstart. De 21-jarige coureur remde diep in bij bocht 1, waardoor hij vanaf P12 naar P9 schoot. Teamgenoot Alexander Albon was echter niet te spreken van de actie, en uitte zijn ongenoegen over de boordradio. “Franco deed zojuist een divebomb, wat is hij aan het doen?!”, zei Thaise coureur, verwijzend naar de diepe inremactie van zijn teamgenoot.

Na de race blikt Albon terug op de start van de race. “Ik weet niet hoe het er van buiten de auto uit zag, maar ik denk dat het meer was dat niemand de bocht in kon sturen”, legt de Williams-coureur uit. “Iedereen moest een compromis maken en ging rechtdoor bij bocht 1. Ik zat natuurlijk aan de buitenkant en moest de tol daarvoor betalen.”

Ondanks zijn gepassioneerde reactie op de boordradio stelt de Thai na de race dat hij zijn teamgenoot nergens van beschuldigt. “Ik bedoel het niet als kritiek. Het was alleen een beetje ongelukkig dat ik degene was die aan de andere kant van de bocht zat. Het was een beetje frustrerend, maar dat was het hele weekend wel. We hadden een auto die in de top-tien hoorde te staan, en dat is niet gelukt.” Albon kon zijn matige start immers niet herstellen, want na zestien ronden viel de 28-jarige coureur uit met een koelingsprobleem.

Colapinto zelf was zich van geen kwaad bewust. Na de race wordt hij op de hoogte gebracht van de boordradio van zijn collega, maar houdt er een ander perspectief aan over. “Ik heb geen idee, ik zag alleen Tsunoda naast me. Ik zag een gat en dook naar de binnenkant van de bocht. Niemand zat aan mijn linkerkant, en ik hield links ruimte over naar de witte lijn”, legt de Argentijn uit, zonder dat hij de herhaling van de start van de race heeft gezien.

Strategie kostte Colapinto een puntenfinish

Ondanks een megastart liep Colapinto nipt een puntenfinish mis. In de beginfase liet de jonge smaakmaker een goede pace zien. Op een circuit waar inhalen lastig is, zou het neerkomen op de strategie. Tot ongenoegen van de Argentijn heeft Williams het juist daar laten liggen, want door de vroege pitstops van Sergio Perez en Carlos Sainz viel de Argentijn terug tot de elfde plaats. “Ik denk dat we die positie beter hadden moeten verdedigen en dat soort fouten mogen niet nog een keer gebeuren”, vervolgt de rookie. “We hebben de puntenfinish verloren door een ronde te laat naar binnen te gaan. Het is wat het is. We winnen en verliezen samen”, aldus de Williams-coureur.