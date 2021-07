Alexa Albon moest afgelopen winter bij Red Bull plaatsmaken voor Sergio Perez. Achter de schermen voert de voormalig nummer twee van de Bulls veel testwerk uit voor het team en natuurlijk staat hij klaar om in te vallen wanneer een van de vaste coureurs wat overkomt, maar buiten zijn activiteiten in de DTM komt Albon maar weinig in actie. En dus is de 25-jarige coureur aan het rondkijken geslagen, zo vertelt hij in gesprek met Formula1.com. “Er is niet veel [plaats elders op de grid]. In sommige opzichten ben ik afhankelijk van anderen die niet presteren. Het is gewoon hoe de rijdersmarkt in de Formule 1 werkt. Ik had geluk toen ik mijn kans kreeg in de Formule 1, met Daniel [Ricciardo] die plotseling verhuisde. Dat verschoof opeens alles.”

Of dat geluk Albon dit jaar opnieuw toelacht, lijkt hoogst onzeker. De meeste teams spelen met de grote regelwijziging van volgend jaar op zeker en houden vast aan hun coureurs. “Dit jaar lijkt het op dat vlak wat stil te staan”, ziet Albon. “Als er hier [bij Red Bull] geen racezitje beschikbaar is dan zijn er misschien elders wel een paar teams waar mogelijkheden liggen. Het is gewoon een van die dingen waarbij je moet afwachten.”

Overigens wil dat rondkijken niet zeggen dat Albon per se weg wil bij Red Bull. Hij voelt zich thuis bij het team. “Iedereen is super aardig voor me geweest bij Red Bull. Ik weet zeker dat als er zich een kans voordoet dat Helmut [Marko] en Christian [Horner] er voor open staan om me te helpen en te steunen. Ik ben er zeker van dat de sim- en reserverol ook nog een optie is. Voor nu richt ik me vooral op de Formule 1, om te zien of daar nog ruimte is. En dan zien we wel.”

De enige realistische opties voor volgend jaar buiten Red Bull, lijken bij Williams en Alfa Romeo te liggen. Bij die teams moeten alle vier de zetels nog worden ingevuld. Hoewel Albon een goed cv kan overleggen en flink wat financiële steun uit Thailand heeft, weet hij dat hij weinig tijd heeft om iets te regelen. “Het is nog relatief vroeg op de rijdersmarkt, maar je moet je ook realiseren dat in andere kampioenschappen eerder beslissingen worden genomen over de stoeltjes. Je kunt in de Formule 1 van augustus tot november een beslissing nemen en dan is het nog prima. Maar als je kijkt naar andere kampioenschappen, zoals de Formule E of IndyCar, dan beginnen hun seizoenen eerder en moet er dus eerder worden besloten. Je moet de markt beoordelen en ervoor zorgen dat je alle opties afdekt, dus het is moeilijk.”

Formule E of IndyCar

Een van de opties waarover wordt gefluisterd is een terugkeer naar het Formule E-team van Nissan. Albon zou eigenlijk al in 2019 voor dat team gaan rijden, maar op het laatste moment belde Red Bull. Dat kende hem nog van het juniorprogramma en wilde hem bij Toro Rosso stallen. Ook een overstap naar de IndyCar Series behoort tot de mogelijkheden: Meyer Shank Racing kondigde onlangs aan dat het volgend seizoen twee auto’s zal inzetten. De eerste wordt bestuurd door Helio Castroneves en voor het tweede stoeltje volgt binnenkort een spectaculaire aankondiging. Wordt vervolgd.