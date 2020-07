Albon: “Geen reden tot paniek na een moeilijke race”

Na een sterke Oostenrijkse Grand Prix viel het tweede raceweekend van het Formule 1-seizoen vies tegen voor de Britse Thai. De coureur kon teamgenoot Max Verstappen in de eerste stint op de Red Bull Ring lang niet bijhouden. Dat was te wijten aan een slechte set banden. De tweede stint was al beter voor Albon, hij scoorde uiteindelijk een vierde plaats. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft Albon in bescherming genomen door te zeggen dat men geduld moet hebben met de relatief onervaren coureur.

“Ten eerste hebben we nog maar twee races gereden”, zei Albon desgevraagd. “Het is nog heel, heel, heel erg vroeg. De aanpak van het team is nog hetzelfde. Ik bedoel, in de Formule 1 staat iedereen onder druk. En natuurlijk weet ik dat ik goed moet presteren. Maar dat is sinds mijn achtste levensjaar niet anders geweest, dat is nu ook niet zo.”

Ten opzichte van Verstappen verloor Albon vooral in de openingsfase van de race, vervolgde hij: “Mijn start tijdens de tweede race was niet geweldig, dat was min of meer het grootste probleem, maar ik denk niet dat er reden tot paniek is. Het gaat gewoon om het managen van de banden en weten wanneer je wel en niet moet pushen. Dat is het op dit moment. Ik denk dat de snelheid wel gaat komen op het moment dat ik me iets comfortabeler voel.”

Zoeken naar balans

In de Stiermarken GP had Albon bovendien problemen met de balans van de wagen. Hij kreeg door de regen op zaterdag niet veel tijd om te wennen aan de nieuwe onderdelen. “Het draait vooral om de balans, op zaterdag was het nat en hadden we niet veel tijd op de baan. We hadden wat updates op de wagen die zeker werken, maar het kostte me daardoor meer tijd dan ik had gewild om snelheid te vinden. Meer is het niet. Ik voelde me in het eerste weekend beter dan tijdens het tweede, maar de auto wordt nog elke keer beter. Ik denk dat het wel gaat komen als we de auto beter begrijpen. Het is ons doel om voorspelbaar te werken. De auto voelt goed, maar het moet nog beter en dan moet ik er nog constant mee kunnen rijden.”

Zelfs al kon Albon zijn Red Bull-teamgenoot Verstappen bijhouden, het is niet genoeg om ook maar een bedreiging te vormen voor Mercedes. Volgens Albon verliest de formatie ‘overal een klein beetje’ ten opzichte van de kampioensformatie. “Op het langzamere deel zijn we best competitief, maar er zijn een paar snelle bochten waar Mercedes echt sneller was”, concludeerde Albon. “Ze hebben op de rechte stukken ook voordeel, dat kunnen we als coureurs ook wel voelen. Het gaat niet eenvoudig worden om ze bij te halen. We hebben nu twee races op hetzelfde circuit gereden, maar het is lastig om te zien waar we echt staan.”

Met medewerking van Adam Cooper