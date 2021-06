Een jaar geleden was hij nog als teamgenoot van Max Verstappen actief bij topteam Red Bull Racing in de Formule 1, aankomend weekend begint hij aan een nieuw avontuur in de DTM. Het kan snel verkeren in de autosport. Albon werd na een teleurstellend seizoen aan de kant geschoven en moest plaatsmaken voor Sergio Perez. De Thai bewijst nu zijn waarde in de simulator van Red Bull Racing en gebruikt daarnaast de DTM om racefit te blijven voor het geval dat hij moet invallen bij een van de twee Red Bull F1-teams.

Ondanks zijn activiteiten in de DTM ligt de focus bij de Formule 1. De prestigieuze Duitse klasse wordt vooral gebruikt om de scherpte te behouden: “Het was vooral het plan dat ik racefit zou blijven”, geeft Albon als reden voor zijn DTM-entree op in een interview in de nieuwste editie van Autosport, die aankomende donderdag verschijnt. “We hebben afgesproken dat het goed voor me zou zijn om mijn zintuigen scherp te houden en mijn rijgevoel te behouden. Als je een jaar niet rijdt, kan het lastig zijn om alles weer op orde te krijgen.”

Was het in dat geval niet nuttiger geweest om uit te komen in een andere formuleklasse, zoals de Japanse Super Formula? Red Bull heeft daar de afgelopen jaren al diverse talenten gestald, dus aan contacten geen gebrek. “Dat is een lastige vraag”, erkent Albon. “Ten eerste ben ik blij dat ik kan racen en scherp kan blijven. Ik ondervind er nu al de voordelen van, aangezien een groot deel van mijn werkzaamheden van dit jaar in de simulator zal plaatsvinden. De Super Formula komt uiteraard dichterbij de Formule 1 dan DTM maar puur logistiek gezien heeft het geen zin”, verwijst hij naar de vele reizen tussen Europa en Azië die hij in zo’n geval zou moeten maken. “Met COVID is dat ook niet mogelijk. Je kunt ook niet alleen maar kijken naar wat er in de buurt komt van de Formule 1. Gezien de huidige omstandigheden was de DTM het meest logisch.”

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo Foto: DTM