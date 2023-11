De Williams-coureur begon sterk aan het weekend met de tweede tijd in de eerste vrije training, minder dan een tiende achter de latere winnaar Max Verstappen. In VT2 kwam Albon niet verder dan P14, om op zaterdagochtend op 0,07 seconden van Verstappen opnieuw als tweede te eindigen. In de kwalificatie viel hij weer terug tot de veertiende positie, om in de race twee punten te pakken met P9.

Albon legt de vinger op de zere plek: “Ik was verrast, de snelheid in de race was oké, maar niet heel sterk. Veel komt neer op de temperatuur. De baan was heet tijdens de race, net zoals in de kwalificatie. We hebben het lastig als het warmer wordt. Ik moest te veel managen om de banden intact te houden en dat had invloed op de rondetijd. We weten dat we een vrij gevoelige auto hebben. We weten dat we wat meer glijden dan anderen. Als het dan warm is, zorgt dat voor nog hogere temperaturen. De race is gemakkelijker omdat iedereen dan aan het managen is. In een korte run ben je natuurlijk gewoon langzaam als je moet managen.”

Williams head of vehicle performance Dave Robson stond op zekere momenten versteld van de snelheid van zijn wagen: “Het was een interessant en zeer wisselvallig weekend. We hadden niet verwacht hier zo sterk te zijn en op bepaalde momenten verrasten we onszelf. Na een lastige kwalificatie ging de race extreem goed. We hadden de juiste afstelling, de banden zaten in het juiste window op vrijdag en in VT3. We hebben niets ingrijpend veranderd, maar kleine wijzigingen leken het verschil te maken.”