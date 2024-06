Williams liep in de wintermaanden vertraging op met de bouw van de nieuwe bolide voor 2024, waardoor de FW46 met heel wat kilo’s overgewicht aan de start van de seizoensouverture verscheen. Volgens teambaas James Vowles kostte dat 4,5 tienden per ronde, zo onthulde hij in Imola. Inmiddels beschikt de auto van Alexander Albon over een lichtere vloer en andere nieuwe onderdelen. Tot genoegen van de Thai die moeite om zijn kaken op elkaar te houden toen de eerste fase van het seizoen moeizaam verliep: “Het was moeilijk. Men vertelde me wat het verschil was met de auto van vorig jaar. Ik zei telkens dat deze auto beter is, maar we reden wel negentiende en twintigste. Ik moest af en toe op mijn tong bijten, maar het lag vooral aan het gewicht. Er zijn nog steeds dingen die we moeten verbeteren, dat ontken ik niet, maar het was lastig om alle vragen te beantwoorden.”

Ondanks de updates van Imola is de FW46 nog altijd behoorlijk te zwaar, al was dat minder terug te zien in de resultaten door de karakteristieken van de circuits. Albon: “We hebben nog steeds last van overgewicht, en ook flink. Monaco is het minst gevoelig voor gewicht en Canada is het op vier na minst gevoelig, dus dat zijn goede circuits. Barcelona is een ander verhaal. We moeten gewoon maximaliseren totdat we de auto lichter kunnen maken. Er wordt hard aan gewerkt om voor het einde van het seizoen op gewicht te zijn, maar dat wordt zwaar.”

Historisch gezien is het Circuit de Barcelona-Catalunya niet een baan waarop Williams excelleert. Albon heeft dan ook geen hoge verwachtingen voor het komende F1-weekend: “Het draait daar om het optimaliseren van onze auto. Het is maximale downforce, net als Monaco. Onze grote achtervleugel werkt behoorlijk goed, het is efficiënt. Ik verwacht geen bijzondere wisselingen in de rangorde. Ik hoop simpelweg dat onze auto wat consistenter is. Barcelona is doorgaans een van onze slechtste circuits. Ik weet dat we dat zeggen over veel circuits, maar dit is echt een van de ergste.”