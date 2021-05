De activiteiten van Albon maakten deel uit van de Pirelli-bandentest. De Italiaanse firma is in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen bezig met nieuwe banden, die op de 18 inch-velgen moeten passen. Directeur Mario Isola gaf eerder te kennen dat het merk voor zo’n 80 tot 90 procent tevreden is met de constructie en dat de focus nu op het verfijnen van de compounds ligt.

Albon over zijn terugkeer in F1: Albon blij met terugkeer in F1-bolide: “Niet te beschrijven”

Albon reed dinsdag en woensdag in een Red Bull F1-wagen, die speciaal aangepast is voor de test. De banden worden immers getest voor het nieuwe seizoen, als het technische reglement in de Formule 1 op de schop gaat. De voormalig Red Bull F1-coureur klokte in totaal 251 ronden. Ook voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat kwam in actie, hij is tegenwoordig testrijder bij Alpine. De Russische rijder reed woensdag 123 ronden. Alpine komt later dit jaar nog eens in actie met het nieuwe rubber.

Robert Kubica kwam op beide dagen in actie namens Alfa Romeo. De testrijder reed in totaal 240 ronden met het nieuwe rubber. “Het waren drukke maar productieve dagen”, zei Kubica. “Het is altijd heel interessant om nieuwe dingen te proberen, zeker iets belangrijks als de banden. Dit was voor het team de eerste kennismaking met het nieuwe rubber. We hebben veel kilometers gemaakt en veel data verzameld, daar zal iedereen blij mee zijn. Het was behoorlijk pittig, ik had voor de eerste vrije training voor de GP van Spanje een lange tijd niet in de auto gezeten en het was even wennen. Maar het was een succesvolle test.

De Red Bull F1-auto met 18 inch-wielen voor 2022 Foto: Pirelli