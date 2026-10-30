Formule 1 GP van Mexico

Albon wijst kritiek Alonso van de hand: 'F1 heeft geen paydrivers meer'

De scherpe kritiek van Fernando Alonso op Williams-coureur Alex Albon en het "onderste derde deel van de grid" heeft veel reacties uitgelokt in de paddock van de Grand Prix van Mexico-Stad in de Formule 1

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 08:52

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Alex Albon zegt dat de kritiek van Fernando Alonso op hun clash in Austin "niet fijn was om te horen", maar wijst de beweringen van de Spanjaard van de hand dat het onderste derde deel van de grid kwaliteit mist.

Alonso was woedend nadat een clash in de eerste ronde met Albon op het Circuit of the Americas hem blijvende schade aan zijn vloer opleverde, waardoor hij minder downforce had en niet kon profiteren van een competitiever weekend voor Aston Martin.

"Als je achteraan start, is er altijd dit risico. Ik denk dat de kwaliteit van de coureurs in het onderste derde deel van de grid heel laag is, zoals we vandaag met Alex zagen. We moeten de auto verbeteren en iets hogerop starten", zei Alonso na de race.

De opmerkingen van Alonso werden aanvankelijk gezien als een typische reactie na de race, gedaan in het heetst van de strijd, iets waarvoor de Spaanse routinier niet immuun is. Maar toen hij vier dagen later in de paddock van de Grand Prix van Mexico op zijn opmerkingen werd aangesproken, hield Alonso vast aan zijn kritiek op Albon in plaats van die af te zwakken.

"Ik weet niet of het een derde van de grid is, maar ik denk dat we allemaal weten over wie we het hebben en wie zich door die opmerking aangesproken voelde", verduidelijkte de tweevoudig wereldkampioen. "Dat zegt alles, dus ik denk er nog steeds hetzelfde over. Dat was een fout die niet nodig was en ik vind het nog steeds moeilijk te begrijpen welke kans Alex op dat moment zag.

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"Maar het is niet alleen Austin. Helaas heb ik het hele seizoen in dat deel van de race gezeten, dus ik zie vanuit de auto dingen die ik jullie niet kan vertellen."

Toen Albon op de hoogte werd gebracht van Alonso's harde standpunt, zei hij dat de grid "de sterkste is die hij in lange tijd is geweest".

"Ik heb enorm veel respect voor Fernando. Ik keek als kind tijdens het opgroeien erg tegen hem op en het is natuurlijk op veel manieren niet fijn om zulke opmerkingen te horen", zei de Williams-coureur. "Je racet tegen iemand tegen wie je opkijkt, maar tegelijkertijd ben ik het er niet mee eens. Zo simpel is het. Ik denk dat het niveau over de hele grid sterk is.

"Ik denk dat tien, vijftien jaar geleden de achterste helft van de grid niet was zoals die nu is. We hebben geen paydrivers meer. Als er al iets is, zou ik zeggen dat het grid het sterkste is dat hij in lange tijd is geweest."

Alexander Albon, Williams

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Over het duel met Alonso in Austin zei Albon: "Ik vond het een goed gevecht. Ik vond dat we een mooi duel hadden. Hij dacht daar duidelijk niet hetzelfde over, maar het was een gevecht dat de hele race duurde. Zelfs het incident op dat moment zelf was volgens mij heel erg fifty-fifty wat betreft waar de auto's op de baan zaten."

Albon kreeg steun van Pierre Gasly van Alpine, Haas-man Oliver Bearman en Cadillac-coureur Sergio Perez toen zij in de persconferentie van de FIA voorafgaand aan het evenement werden gevraagd naar Alonso's opmerkingen.

"Nou, ik ben blij dat ik in de eerste helft zit, dus ik heb de schifting zelf gehaald", grapte Gasly. "Je moet van Fernando houden om de uitspraken die hij daar doet. Ik heb zijn race niet gezien, maar ik zou zeggen dat het niveau op de grid waarschijnlijk een van de hoogste is, gezien alle coureurs die we nu hebben, van wat ik heb gezien, wat misschien zo'n negen jaar is. Toen ik erbij kwam, heb ik wat wildere manieren van rijden gezien dan ik nu zie."

"Natuurlijk denk ik dat het niveau achteraan net zo hoog is als vooraan", zei Perez, winnaar van zes Grands Prix en nu achteraan rijdend met nieuwkomer Cadillac. "Als we van auto wisselen met de jongens vooraan, zouden we heel vergelijkbare resultaten behalen, of andersom. Dit is het enige probleem met de Formule 1: je bent zo goed als je auto en je team. Als je kijkt naar de namen die achteraan staan, is het niveau echt heel hoog."

Bearman voegde toe: "Ik denk dat dat een iets te harde conclusie is, want ik ben het met Pierre eens dat het niveau op deze huidige grid heel hoog is. Ik denk dat je met de verschillen waarmee we dit jaar te maken hebben soms heel opportunistisch moet zijn, en dat kan uitlopen op een ramp, zoals dat vorige week bij mij en Pierre gebeurde.

"Dus ik zou niet zeggen dat het een kwestie van kwaliteit is. Het is een kwestie van je uiterste best doen en proberen iets te laten gebeuren, wat heel lastig is wanneer de eerste acht posities vrijwel allemaal worden bezet door de top vier teams."

Foto's van de GP van Mexico - donderdag





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Formule 1

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