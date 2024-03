Albon vrijdag niet meer in actie na crash tijdens eerste training GP Australië

De Williams-coureur raakte twintig minuten voor het einde van de training bij het uitkomen van de zesde bocht de controle over zijn auto kwijt op de kerbstones. De wagen sloeg rechtsaf om daar tegen de muur te belanden. Vervolgens gleed de FW46 de baan over om ook daar tegen het beton te klappen. De bolide gleed hierna nog een tijdje door om uiteindelijk bij de achtste bocht tot stilstand te komen. Albon stapte ongedeerd uit, terwijl de rode vlag werd uitgehangen om zijn wagen te kunnen bergen.

Nu blijkt dat de schade aan de Williams dusdanig is dat Albon niet kan deelnemen aan de tweede training. Een woordvoerder van het team laat weten: “Na het ongeluk van Alex tijdens de eerste training kunnen we bevestigen dat hij niet zal meedoen aan de tweede training, terwijl we nog steeds bezig zijn om de schade te beoordelen.” Albon werd na het incident opgehaald door de medical car. De persdame benadrukte echter dat de coureur in orde is. “Alex is ongedeerd gebleven bij het incident.”

De tweede training voor de Australische Grand Prix begint om 06.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Alexander Albon crasht tijdens eerste training in Melbourne