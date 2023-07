Volgens Alexander Albon verliep het weekend, met uitzondering van de sprintrace, naar wens. "We waren het hele weekend snel. We hadden veel zevende gestaan en ons slechtste resultaat was een dertiende plek tijdens de sprintrace. Dat we dan zonder punten staan, is frustrerend. Normaal gesproken zijn de eerste vier teams te snel, daarachter moeten wij dan komen. Lando Norris had een uitstekend weekend en de andere die voor ons eindigde was Pierre Gasly. Dan is elfde worden teleurstellend, maar we hebben de race perfect gereden. We hebben ons goed gerevancheerd voor de matige sprintrace van zaterdag."

De 27-jarige Albon had van tevoren al voorspeld dat het een zwaardere race zou worden dan de race in Canada. In Montreal finishte de Thai nog knap zevende en scoorde zo zes punten. "De Red Bull Ring ligt ons een stuk minder, toch geloofden we dat punten scoren mogelijk was. Dat we zo dichtbij zijn gekomen, laat zien dat we steeds beter worden. Ook Logan Sargeant heeft goed gereden, we maken stappen naar voren."

Over de kansen voor de komende races is de Williams-coureur minder optimistisch. "De komende circuits passen minder goed bij de auto. Die moeten we doorkomen en daarin moeten leren waar de tekortkomingen liggen. De lessen die we daaruit trekken moeten zorgen dat we er staan wanneer de circuits die beter bij ons passen aan de beurt zijn. Het zit in de DNA van de auto om op hogesnelheidscircuits beter voor de dag te komen. Circuits als Spa, Monza en tot op zekere hoogte Suzuka zijn daar voorbeelden van. " Of het team van Williams de wagen zo kan afstellen om ook op de komende circuits goed voor de dag te komen is volgens Albon niet te verwachten. "Dat is iets om voor volgend jaar voor elkaar te krijgen."