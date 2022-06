Albon haalt schouders op over ophouden Leclerc: "Ik was sneller"

Bijna een ronde lang maakte Alexander Albon geen plaats voor de aandringende thuisrijder. Albon was in ronde 18 naar de pits geweest voor slicks, terwijl Leclerc een paar garages verder overstapte intermediates. Albon was samen met Mick Schumacher de enige die op dat moment naar de droogweerbanden greep. De Thaise coureur was daarbij wel verrast dat hij de harde band meekreeg. "Waarom", vroeg Albon via de boordradio aan het team. Vanaf de pitmuur werd hem verteld dat het de bedoeling was om er een langere afstand mee af te leggen.

Na de pitstop liep Leclerc terug op de baan in op Albon. Bij het Casino Square zat hij al dicht bij de Williams. Maar de blauwe vlaggen ten spijt, Albon ging niet aan de kant. De frustratie van Leclerc was hoorbaar over de radio. "Kom op, what the f*ck", schreeuwde de Monegask. Pas in de volgende ronde, bij Ste. Devote kon hij erlangs. Albon verremde zich en ging in de eerste bocht van Monte Carlo rechtdoor. Hij was afgeleid door radioverkeer over de blauwe vlaggen, zou hij later verklaren.

Leclerc vindt dat hij cruciale tijd heeft verloren in deze allesbepalende fase. Bij de eerste pitstops van hem en de andere rijders in de top-vier - teamgenoot Carlos Sainz en de Red Bulls van Sergio Perez en Max Verstappen - viel hij terug van de eerste naar de vierde plek. Bij Ferrari was men niet bepaald blij met het optreden van Williams. Albons teamgenoot Nicholas Latifi bleef een aantal bochten voor Sainz zitten. Beide Williams-rijders werden er niet voor bestraft, hetgeen volgens Ferrari passend zou zijn geweest.

"Had hem gelijk weer ingehaald"

Albon is zich van geen kwaad bewust. De Williams-coureur dacht sneller te zijn. "Het was lastig. Ik reed op slicks en had een gigantisch voordeel in tempo. Ik had hem misschien in drie bochten tijd kunnen laten passeren, maar daarna was ik gelijk weer zo snel geweest dat ik hem kon terugpakken. Je zit dan in een situatie waarbij het, denk ik, beter was met mij voorop. Ik was snel bij hem weggelopen. Het was gewoon allemaal wat onhandig, maar volgens mij ook wel oké."

Na het incident bij Ste. Devote had Albon vlakke plekken op alle vier de banden. Een band was aan het leeglopen. Hierdoor ging hij vier ronden na zijn eerste pitstop alweer naar binnen voor mediums, wat hem terugwierp naar het achterveld. De pechduivel moest hem daarna nog een paar keer hebben. Albon kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het afsnijden van de chicane in zijn gevecht met Schumacher. Bij de herstart na de crash van Schumacher was hij niet in staat om anderen in te halen, om uiteindelijk na 48 ronden uit te vallen. "Het was een moeilijke wedstrijd", zuchtte Albon na zijn opgave. "Het was lastig om de remmen goed op temperatuur te krijgen. In schone lucht was het tempo redelijk goed. Later kreeg ik een probleem met de voorzijde van de wagen."

"Het was sowieso moeilijk om dit weekend punten te scoren", ging hij verder. "Maar voor mijn gevoel zat ik niet ver van het middenveld. Ik had in de race alles onder controle en voelde mij sterk. Dus ik houd ook wel een goed gevoel over aan dit weekend. Hoewel het resultaat er niet naar is, denk ik dat we weer een stap voorwaarts hebben gezet." Dit geeft hem vertrouwen voor de volgende race, in Azerbeidzjan. "Ik denk dat het daar ook goed kan gaan. We zijn snel op de rechte stukken en zouden ook goed door de langzame bochten moeten komen. Misschien zijn we niet het allersnelst, maar wel net zo goed als onze rivalen. Pas in Silverstone zijn er weer upgrades, desondanks heb ik goede hoop voor komende race."