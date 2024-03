Albon tevreden met 'goed resultaat' na autowissel

De eigen auto van Alexander Albon raakte vrijdag zwaar beschadigd bij een crash in de eerste vrije training en kon niet meer worden hersteld. De Thai nam niet deel aan de tweede vrije training, maar kreeg wel te horen dat hij zaterdag en zondag de auto van teamgenoot Logan Sargeant zou krijgen. Het team vond dat Albon in de race de beste kansen zou hebben op een goede prestatie en schoof Sargeant dus aan de kant.

Gevraagd naar zijn gevoel bij de hele gang van zaken, zei Albon. "Het is een beetje een raar gevoel, als ik eerlijk ben. Het is één ding om een fout te maken en vervolgens onder druk te komen staan om te presteren, maar het is weer heel wat anders als het gewicht van het hele team op je schouder drukt. Het zou ultiem zijn om voor Logan zou een paar punten te pakken." Albon prees de manier waarop zijn Amerikaanse teammaat met de teleurstelling van het afstaan van zijn stoeltje omging. "We praten, we praten altijd", vervolgde Albon. "We zijn heel open als team. Ik heb hem geholpen in de tweede vrije training en toen vervolgens deze beslissing werd genomen, hielp hij mij. Hij is in deze hele situatie een echte teamspeler geweest."

Alex Albon, Williams

Zelfde gevoel

Op de vraag of de auto van Sargeant anders aanvoelde dan zijn eigen #23 zei Albon: "Om eerlijk te zijn voelen ze bijna identiek. Het ging er meer om mijn vertrouwen terug te krijgen en weer in het ritme van het circuit te komen." Terugkijkend was hij tevreden over zijn kwalificatie. "Ik vond mijn ronde in Q1 erg sterk. Gezien alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd, is het een goed resultaat."

Of het zondag tot punten zal leiden, is echter nog maar de vraag. "Het zou een mooie kers op de taart zijn, maar je moet realistisch zijn. Ik zit sta naast een Mercedes [die van Lewis Hamilton op P11]. Ik denk niet dat ik hem lang zal zien. En Yuki [Tsunoda] is verrassend, hij doet het erg goed in de RB. Ik denk dat we vooral met hem zullen racen. Hopelijk zien we wat rode vlaggen en een kans om wat punten te scoren."