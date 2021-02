Albon betrokken bij nieuwe Red Bull: "Beetje mijn winterproject"

Albon mag dit jaar zijn kunsten vertonen in de vernieuwde DTM. De tweevoudig podiumfinisher in de Formule 1 stapt in een Ferrari 488 GT3 Evo, gehuld in AlphaTauri-kleuren. Dat Albon niet het volledige seizoen van de Duitse merkenklasse voor zijn rekening neemt, geeft al aan dat hij nauw betrokken blijft bij de Formule 1-teams van Red Bull. Dat geldt voor het aankomende seizoen, maar ook voor de wintermaanden die inmiddels achter ons liggen.

Simulatorwerk voor ontwikkeling RB16B

"De RB16B is eigenlijk een beetje mijn winterproject geweest", legt Albon uit. Als test- en reservecoureur heeft hij veel werk verzet in de simulator te Milton Keynes. Daarbij kan hij uit eigen ervaring aangeven wat er mis was met de bolide van vorig jaar. "Ik heb inderdaad veel tijd doorgebracht in de simulator. Onze auto van vorig jaar had natuurlijk wat pijnpunten. Het ging er vooral om die te ontdekken zodat we dit jaar wel sterk uit de startblokken kunnen komen."

Dat Albon in de 'wij-vorm' praat geeft al aan dat hij zich nog steeds betrokken voelt bij de equipe van Christian Horner. Dat komt vooral doordat zijn inbreng achter de schermen wordt gewaardeerd. "Ja, het is fijn om te zien dat veel van de dingen die wij hebben ontwikkeld nu al op de auto zitten. Dat laat zien dat ons werk echt iets oplevert." Het is volgens de Britse Thai ook logisch dat hij helpt bij het ontwikkelen van de RB16B. "Bij een nieuwe auto kijk je eerst naar de auto van vorig jaar en naar de aspecten die beter moeten. Daarna kun je het in de simulator veel extremer maken: allerlei omstandigheden nabootsen en kijken hoe de auto reageert. Dat hebben we met de auto van dit jaar gedaan. Het lijkt allemaal volgens plan te verlopen."

Present om in te stappen bij Red Bull en AlphaTauri

In Silverstone volgde de eerste praktijktest van de RB16B, een filmdag waarop maximaal honderd kilometer mocht worden afgelegd. Albon reed zelf in een Red Bull-bolide uit 2019, maar keek ook met bovenmatige interesse naar de rondjes van Max Verstappen en Sergio Perez. "Het was voor hen vooral belangrijk om het karakter van de RB16B te leren kennen. Ik heb op mijn beurt vooral naar de engineers en naar de feedback van coureurs geluisterd. Dat kan ik weer meenemen naar Milton Keynes", duidt hij op extra simulatorwerk.

Vanaf de Grand Prix van Bahrein is het dan echt aan het vaste rijdersduo om te leveren, al blijft Albon ook dan betrokken in zijn rol als reservecoureur. "Ik zal er bijna ieder raceweekend bij zijn, in Europa maar ook bij de overzeese races. Ik zal veel ondersteunend werk verrichten op de simulator, maar er ook naartoe gaan om er gewoon te zijn. Door COVID moet je altijd enige zekerheid inbouwen en ik ben er voor het geval ze me nodig hebben." Daarmee wijst Albon op mogelijke invalbeurten in 2021. Voor zowel Red Bull Racing als ook AlphaTauri is hij de aangewezen man om in te stappen bij een coronabesmetting van één van de vaste coureurs.

VIDEO: Houdt Red Bull de kaarten nog tegen de borst met de RB16B?