Albon: Baku-upgrade lost problemen van Williams in F1 2026 niet op
Het is een zwaar F1-seizoen geweest voor Williams, en Albon verwacht niet dat de updates voor Baku het op magische wijze oplossen
Alex Albon gaf toe dat Williams een zwaar einde van de Formule 1-campagne van 2026 tegemoet gaat, nu de prioriteit verschuift naar het bouwen van een snelle auto voor 2027.
Het team uit Grove is er niet in geslaagd door te pakken na zijn seizoen met meerdere podiumplaatsen in 2025 en staat na 11 ronden negende in het kampioenschap van 2026, met slechts 11 punten en geen punten meer sinds Monaco in juni.
Hongarije, de vorige race, was tot dusver het slechtste resultaat, met een 17e en 18e plaats voor Carlos Sainz en Albon, die beiden in Q1 waren uitgeschakeld nadat Audi en Aston Martin, die onlangs upgrades monteerden, hen voorbij waren gestreefd.
Er is hoop dat de upgrades die Williams voor Baku in september heeft gepland de situatie zullen verbeteren - waarbij teambaas James Vowles het eerder “bijna een volledig nieuwe auto” noemde - maar Albon is niet zo optimistisch.
“We kennen de zwakke punten van de auto; we kennen de richtingen,” zei de 30-jarige. “Ik denk dat als team, dit jaar, het werk dat in de fabriek wordt verricht, de grootste inspanning is die ik van het team heb gezien om echt te vechten tegen deze genetische DNA-problemen die dit team heeft.
“Ik waardeer het. Ik denk dat we precies de juiste dingen doen om weer op het juiste spoor te komen. Het is jammer dat we überhaupt hier zijn, maar ik geloof wel dat we het juiste doen.
“Of het tegen Baku is opgelost? Ik betwijfel het. Ik denk dat veel van de Baku-dingen al zijn gebeurd. Die upgrade was al vrij lang geleden gepland.
“Veel van waar we ons echt, helaas, in vastbijten is de auto van volgend jaar. Het gaat erom ervoor te zorgen dat de auto van volgend jaar deze eigenschappen niet heeft - frustrerend!”
Alexander Albon, Williams
Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images
De problemen van Williams komen voort uit een trage start van de reglementswijziging van 2026, omdat het de shakedown in Barcelona in januari oversloeg vanwege productievertragingen, en het domino-effect daarvan is duidelijk zichtbaar geweest.
De FW48 lijdt onder overgewicht en doordat de Hungaroring een circuit met veel downforce is, werden die problemen voor Williams in Boedapest verergerd.
Het is nu op het punt beland dat Albon zich niet eens zelfverzekerd genoeg voelt om zijn volledige capaciteiten te tonen, het niveau dat hij vorig jaar wist te bereiken met punten in zeven van de eerste acht ronden.
“Eerlijk gezegd is het qua rijden frustrerend, omdat ik niet eens echt kan rijden,” voegde hij na de race in Hongarije toe. “Het team krijgt niet het beste uit mij, omdat ik zoveel onder de limiet moet rijden: de windvlagen, de wind, de baan. We hebben het over het rijden op drie wielen.
“Het is gewoon: je probeert te pushen. Ik denk dat er zes ronden in de race waren waarin de wind stabiliseerde en ik me eindelijk kon kalmeren en in een ritme kon komen.
“Dan trekt de wind weer aan en zit je weer in die cyclus. Het voelt alsof je fouten maakt, maar dat is niet zo.
“Je remt gewoon op dezelfde plekken, doet dezelfde dingen, maar mist gewoon consistentie. Het was vandaag een gevecht daarbuiten.”
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