Albers genoot van unieke prestatie Verstappen: "Mercedes was bang"

"Hoe geweldig is dit? Dit is nog nooit in de historie gebeurd, dat een Nederlander wereldkampioen wordt in de Formule 1", jubelt Albers daags na de Grand Prix van Abu Dhabi in de Telegraaf Formule 1 Podcast. "Ik hoop echt dat iedereen zich realiseert hoe apart en heftig dit is."

De oud-coureur van Minardi, Midland en Spyker weet hoe lastig het is om in de koningsklasse te strijden om de prijzen. "Als je kijkt naar hoe moeilijk het was met Jos [Verstappen] om in een topteam te komen. En voor mij; ik won in alle klassen die er te winnen vielen, kwam in de Formule 1 en kreeg nooit de kans bij een topteam. Je sneuvelt op een gegeven moment omdat je die ene kans niet krijgt, of creëert. Max wordt opgepakt door een juniorteam en kan laten zien wat hij waard is, klimt op tot het fabrieksteam van Red Bull en rijdt iedereen naar huis. Het is ongekend."

Volgens Albers heeft Verstappen zondag gevochten als een leeuw. Zelf had hij tijdens het kijken naar de wedstrijd geen nagels meer over. "Je hoopt dat er toch nog wat komt. Maar ik had ook mixed feelings. Je gunt het Max en Nederland, maar ik voelde ook mee met Lewis [Hamilton]. Hij had zo'n fantastische race gereden en dan komt het aan op een beslissing. Een kampioenschap waar je niks aan kunt doen, niet kunt beïnvloeden. Dat is het wel het ergst, zo het kampioenschap verliezen."

"Mercedes was bang"

Albers vond het al met al een turbulente race. "Er waren zoveel momenten waarvan dat ik dacht: wat is hier aan de hand? Het eerste was al na de start. Max had een écht slechte start. Terwijl ze [Red Bull] zo goed waren vanaf race vijf, zes. Maar de laatste vier races was Mercedes sterker bij de start. Daar moeten ze volgend jaar aan gaan werken." Want dat Verstappen bij het vertrek wielspin had, is in de ogen van Albers opmerkelijk. "Eerst aan het einde van zijn eerste versnelling en toen hij naar z'n twee schakelde weer. Op een zachte band. Terwijl Lewis dat niet had."

Wat vervolgens in de eerste bocht gebeurde, had volgens Albers onder andere te maken met angst bij Hamilton. "Max kwam van zover, en dan ook nog een stukje liften. Je ziet Lewis al een paar races met angst rijden omdat hij niet die comfortabele positie heeft qua punten. Hij kon het zich niet permitteren om net zo hard en agressief te rijden als Max. Je zag ook dat Mercedes het niet aandurfde [in de slotfase] om bandenwissels te doen. Ze waren bang voor hem [Max Verstappen]. Daar komt bij dat als je op P1 ligt, je nou eenmaal het nadeel hebt dat de auto erachter alles kan proberen omdat ze niks te verliezen hebben."

"Als je dit vijf, zes of zeven races eerder was geweest, waarbij ze hetzelfde aantal punten hadden gehad, had Lewis echt wel het gat dichtgegooid", stelt Albers over het incident na de start. Dat Hamilton in de laatste ronde geen vuist meer kon maken, is volgens hem logisch. "Als je veertig ronden doet op een hardere banden en die koelen af achter een safety car, dan is het net alsof je met regenbanden rijdt. Daar krijg je bijna geen temperatuur in. Ik vond het knap dat hij toch nog een beetje kon vechten met Max."

"Red Bull gaat in alles tot de limiet"

Sergio Perez heeft zondag ook goed werk geleverd, vindt Albers. "Na 22 races is hij eindelijk een keer wakker geworden en heeft hij de longen uit z'n lijf gereden. Max reed in twee rondjes 7,5 seconden dicht. Dit heeft ervoor gezorgd dat Lewis geen gratis pitstop voor zichzelf kon creëren." Het tactisch denken is volgens Albers sowieso een sterk punt van Red Bull. "Bij Red Bull gaan ze bij alles tot limiet, zijn ze tot de limiet aan het uitdokteren hoe ze Mercedes kunnen verschalken. Als ik Bottas was geweest, had ik hem in de muur geparkeerd [zodat de safety car langer had geduurd]. Mercedes is tot dat soort dingen niet in staat. Red Bull gaat tot het gaatje om te winnen."

Albers begrijpt dat Mercedes na de race in protest ging over de gang van zaken met de safety car. "Het zou ook fout zijn als ze er niks aan zouden doen. Red Bull had hetzelfde gedaan, honderd procent. Als de race was afgevlagd onder de safety car, wat eigenlijk had moeten gebeuren, dan waren zij er vol ingegaan."

Boe-geroep

Verstappen is uiteindelijk de terechte kampioen, aldus Albers. "Hij heeft gewoon alles perfect gedaan. Max is nou eenmaal een agressieve rijder, maar zorgt er wel voor dat hij wereldkampioen is. Max gaat de richting op van Michael Schumacher, die was fantastisch en zette ook het team naar zijn hand."

Albers genoot ook van de gebeurtenissen na de race. Vooral van het vader en zoon-moment tussen Jos en Max Verstappen. "Ik wist niet wat er gebeurde met Jos, hij was helemaal grijs en grauw. Ik dacht: dat gaat niet goed hem. Die krijgt straks een rikketik. Alles is voorbij gekomen bij die man. Daarna fleurde hij op en kwam de kleur terug. De emotie was zo mooi om te zien." Zo ook bij Max. "Iedereen zegt dat hij zo'n coole kikker is, maar door z'n helm zag je de tranen. Dan is hij toch een andere jongen dan wanneer hij een interview geeft. Je zag dat hij echt emotioneel was."

De prestatie van Verstappen is dan ook uniek, benadrukt Albers nog maar eens. "Als je geen goede auto hebt de komende vier, vijf jaar, word je geen wereldkampioen. Hij heeft hem nu in zijn zak zitten. Die pakt niemand meer af. Tsjakka!"

Boegeroep

Over een andere emotie was Albers een stuk minder te spreken. Het boegroep richting Hamilton irriteerde hem mateloos. "Ook weer met de kwalificatie was er boegroep. In alle jaren dat ik actief ben geweest in de autosport, is dat nog nooit voorgekomen. Een keertje, in Oostenrijk, in het jaar dat Barrichello Schumacher voorbij moest laten. Autosport is niet zoals voetbal. We zijn van iedereen fan, natuurlijks iets meer van Max Verstappen, maar dit hoort niet thuis in de autosport. Ik vind het echt verschrikkelijk."