Horner: “Albon kan verder groeien bij Red Bull”

Albon debuteerde dit seizoen enigszins onverwacht in de Formule 1 nadat er een plek vrijgekomen was bij Scuderia Toro Rosso, maar de coureur heeft zich heel aardig gemanifesteerd in zijn eerste seizoen. Tot ieders verrassing werd Albon tijdens de zomerstop overgeplaatst naar de hoofdmacht om daar Pierre Gasly te vervangen.

Als teamgenoot van Max Verstappen heeft hij sindsdien niet bepaald een modderfiguur geslagen. Hij scoorde sinds de Grand Prix van België maar liefst 68 punten ten opzichte van de 54 WK-punten die Verstappen verzamelde.

Om die reden heeft Albon bewezen dat hij thuishoort bij een groot team als Red Bull Racing, meent Horner: “Alex heeft sinds zijn debuut bij dit team in België heel goed gepresteerd en zijn resultaten – zeven finishes in de top-zes – spreken voor zich. Het is moeilijk te ontkennen dat Alex zeer constant gepresteerd heeft.”

Horner is bovendien van mening dat de Thaise Brit uit het juiste racehout gesneden is om Red Bull Racing verder te helpen in 2020, als het team mee wil draaien om de wereldtitel. “Hij heeft een reputatie opgebouwd als een felle en vastberaden racer, hij heeft zich bewezen en kan nog verder groeien bij ons team. Hij heeft genoeg potentieel om zich nog te verbeteren, we kijken uit om hem in 2020 samen met Max te zien.”