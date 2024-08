Voor het eerst sinds de rentree van Zandvoort op de Formule 1-kalender heeft Max Verstappen zijn thuisrace niet weten te winnen. De Nederlander gaf het publiek op de volgepakte tribunes nog eventjes hoop door toe te slaan bij de start, maar moest uiteindelijk concluderen dat er niets te beginnen viel tegen de superieure race pace van McLaren. "De start was prima. Ik had zelf trouwens ook een beetje wielspin, maar als team hebben we dat aspect wel goed voor elkaar. Ik moet zeggen dat de starts in de meeste races wel prima lopen bij ons." Dat laatste valt niet meer te zeggen van de race pace, zo weet Verstappen ook. "Ik probeerde mijn eigen race te rijden en zo goed mogelijk met de banden om te gaan, maar op een gegeven moment stuurde niks meer in zoals ik wilde en reageerde niks meer. Lando zat bij zijn eerste poging nog niet dicht genoeg bij, maar in de ronde daarna kon ik niks meer doen."

Ook bandenslijtage een probleem

Daarna stond de wedstrijd voor Verstappen - niet voor het eerst in de laatste maanden - in het teken van schadebeperking, schadebeperking met een beroerde balans in de auto. "Het hele weekend was eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik heb dezelfde balans gehad van de eerste training tot en met de race. Het is gewoon erg lastig op te lossen op dit moment. Het lijkt erop dat we niet alleen te langzaam zijn, maar ook slecht zijn qua bandenslijtage. Dat is best gek omdat we in de voorbije jaren juist erg goed waren met de banden. Er is de laatste tijd iets verkeerd gegaan met de auto. Dat moeten we zien te begrijpen en snel verbeteren."

Het is eigenlijk de eerste keer dat Verstappen onomwonden zegt wat Helmut Marko en anderen al langer menen te zien, namelijk dat Red Bull een verkeerde afslag heeft genomen in de (door)ontwikkeling van de RB20. De problemen die Verstappen nu ondervindt, waren in de eerste paar races van dit jaar nog niet zichtbaar. "Nee, het balansprobleem was er in de eerste paar races niet. Iets in de auto heeft het lastiger gemaakt om erin te rijden, maar het is heel moeilijk om erachter te komen waar dat precies vandaan komt. Het beïnvloedt onze prestaties over één ronde en ook die in de lange runs. Ik heb geen goede balans meer aan de achterkant van de auto. Die balansproblemen moeten we snel verhelpen, want dat speelt ook weer een rol bij de bandenslijtage. We weten in ieder geval dat we veel werk aan de winkel hebben."

Niet in paniek raken, maar wel werk aan de winkel

Marko liet na afloop aan deze website weten het resultaat in Zandvoort 'alarmerend' te vinden voor beide wereldtitels. Als Motorsport.com Verstappen vraagt hoe alarmerend hij het afgelopen raceweekend zelf vindt voor het rijderskampioenschap, reageert hij: "Dit is in algemene zin gewoon een slecht weekend van ons geweest. We moeten dat beter zien te begrijpen. De laatste paar races waren natuurlijk al niet fantastisch en dat was in zekere zin al alarmerend. We moeten niet in paniek raken. We proberen de situatie te verbeteren, maar de Formule 1 is nou eenmaal erg complex." Naast deze structurele factoren heeft Red Bull laten weten dat de set-up in Zandvoort eveneens verkeerd was, aangezien Verstappen volgens Marko achteraf gezien met te veel vleugel reed op zondag. Dat zou normaliter juist moeten helpen om de banden in leven te houden, maar de topadviseur concludeerde: "We kwamen topsnelheid tekort en hadden er ook geen voordeel van qua bandenmanagement."

