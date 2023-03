Alan Jones ziet terugkeer Ricciardo in F1 niet gebeuren

Daniel Ricciardo moest eerder dan gepland en gehoopt zijn zitje bij McLaren afstaan aan landgenoot Oscar Piastri. De prestaties van Ricciardo vielen tegen en er was geen duidelijke stijgende lijn te zien. De opties op de grid slonken voor de bij de fans geliefde Australiër, maar uiteindelijk greep hij in deze stoelendans mis.

Dit jaar keerde Ricciardo terug bij Red Bull, waar hij zich als derde coureur vooral bezighoudt met zaken achter de schermen, van testwerk tot aan demo's. Dat bevalt de Honey Badger voorlopig prima, al heeft hij er geen geheim van gemaakt dat hij zich richt op een fulltime terugkeer in de Formule 1.

Op papier zijn er weinig beschikbare opties voor Ricciardo, aangezien er weinig contracten bij voor hem interessante taams flopen en sommige aflopende contracten, zoals die van Lewis Hamilton en George Russell bij Mercedes, zo goed als zeker verlengd zullen worden.

Iemand die Ricciardo's kansen op een Formule 1-comeback laag inschat, is oud-Formule 1-coureur Alan Jones. De Australische wereldkampioen van 1980 ziet het er namelijk niet van komen dat de goedlachse coureur volgend jaar, of überhaupt, op de Formule 1-grid terugkeert.

"Tenzij er iets gebeurt met de huidige twee coureurs van Red Bull, zie ik hem niet in die auto stappen of in een Grand Prix rijden", zegt Jones tegen The Daily Mail. De oud-Formule 1-coureur twijfelt er dan ook niet aan dat hij ook in 2024 niet op de Formule 1-grid staat. "Uiteindelijk is er waarschijnlijk geen reden voor Red Bull om het contract met Perez niet te verlengen. Ik zie niet zomaar iemand bij Ferrari ontslag nemen of weglopen, dus ik weet niet waar welk team hij dan zou kunnen gaan."

Een van de redenen dat Jones Ricciardo niet zomaar ziet terugkeren, is het feit dat de coureur zich vooral focust op activiteiten naast de baan. "Natuurlijk wil iedereen op een hoogtepunt stoppen. Het is jammer dat zijn prestaties om wat voor reden dan ook minder werden. Ik denk dat hij dat zelf niet eens weet. Zoals gezegd zie ik hem niet terugkeren in de Formule 1. Hij richt zich, naar mijn mening, iets te veel op de activiteiten buiten de cockpit, in plaats van de activiteiten erin. Dat is hoe ik het zie."

Alan Jones, F1-kampioen van 1980, vindt dat Daniel Ricciardo zich te veel focust op activiteiten naast het circuit. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Plannen

Op zijn LinkedIn ging Ricciardo onlangs in op zijn plannen voor dit jaar, nu hij af en toe naar de races afreist om Red Bull te ondersteunen. "Vanuit professioneel oogpunt ben ik dit jaar een teamspeler voor Red Bull. Ik ben terug in een omgeving, eigenlijk een familie, waar ik goede herinneringen aan heb. Het voelt goed om terug te zijn. Maar het gaat nu niet specifiek om mij, het gaat om het team en waar ik hen kan helpen. Mijn focus ligt op de simulator, het leren kennen van de auto en kijken waar ik kan helpen met de ontwikkeling. Dat zal mijn vaardigheden, vertrouwen en plezier achter het stuur vergroten."

"Mocht ik volgend jaar weer racen, dan wil ik dat ik zoveel mogelijk uit mijn vrije tijd heb gehaald", aldus Ricciardo, die in 2023 meer wil gaan reizen, vaker tijd met zijn familie en vrienden wil doorbrengen en vaker op de crossmotor wil rijden. "Met een Formule 1-schema ben je maar een paar dagen ergens en ga je weer weg. Je ziet niets anders dan het circuit en het hotel, dat is zeker geen vakantie. Ik krijg energie van nieuwe landen, andere gesprekken en nieuwe dingen. Ik kijk ernaar uit om zelf mijn bestemming en agenda te bepalen."