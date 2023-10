Prost voorziet weinig problemen voor Verstappen: "Slecht teken voor concurrentie"

Max Verstappen heeft dit seizoen gedomineerd en zichzelf daarvoor beloond door zijn derde F1-titel op rij op te eisen. Alain Prost is ervan overtuigd dat Verstappens zelfvertrouwen is gegroeid dankzij zijn eerste wereldtitel in 2021, toen hij in de laatste race op dramatische wijze Lewis Hamilton van zijn achtste titel afhield. "Toen hij Hamilton versloeg, gaf hem dat vertrouwen in zijn capaciteiten", zegt Prost tegen L'Equipe. "Die eerste titel heeft hem sterker gemaakt. Daarna werd Max veel kalmer terwijl zijn verlangen om te presteren hetzelfde is gebleven." Dat is volgens de viervoudig F1-kampioen een 'slecht teken voor de concurrentie', aangezien het 'onwaarschijnlijk' is dat de Nederlander binnenkort zal stoppen met de Formule 1.

Bovendien helpt het volgens Prost alleen maar dat de regels de komende twee jaar zo goed als gelijk zullen blijven. "Dat betekent dat Max net zo sterk zal blijven", stelt Prost. In 2026 gaat Red Bull wel een nieuw avontuur aan met Ford, dat zal samenwerken bij de ontwikkeling en productie van de krachtbronnen. Zelfs dan zal het team volgens Prost nog tot de grote kanshebbers behoren voor de titels.

Het is dan wel de vraag hoe lang Verstappen nog doorgaat bij het Oostenrijkse team. Hij heeft tot en met 2028 een contract, maar heeft al vaker aangegeven dat hij ook nog in de langeafstandsracerij wil rijden. "Hij heeft niet al te veel hobby's. Hij is gebouwd en geboren om te winnen. Het is een klein beetje anders dan Hamilton of zelfs Ayrton [Senna], die veel andere zaken aan hun hoofd hadden. De toekomst van Max is een klein beetje een vraagteken, maar de komende twee jaren, gegeven dat de regels niet veranderen, voorzie ik weinig problemen voor hem. Dan vraag ik me af hoe Red Bull zal zijn zonder Verstappen, maar dat is een ander verhaal."

Volgens Prost hangt dat vooral af van de positie waarin Verstappen zich de komende jaren verkeert. Uit eigen ervaring weet de Fransman namelijk ook dat het na het behalen van titels alleen nog maar draait om die titels. "Toen ik in de Formule 1 zat, was ik het meest bezorgd over het feit dat ik niet voor de titel kon vechten", legt de 51-voudig Grand Prix-winnaar uit. "Het ergste was in 1987 of 1991, toen de auto me niet in staat stelde om dit te doen. Ik denk dat het voor Verstappen ook zo zal zijn. Hij zal gemotiveerd blijven. Niet omdat hij net als Michael Schumacher of Lewis Hamilton zeven wereldtitels wil, maar omdat hij weet dat hij elk weekend kan strijden om de zege."