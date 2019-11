Prost: "Zeven titels speciale motivatie voor Hamilton"

Prost, zelf viervoudig wereldkampioen, staat nog altijd in de top vijf van F1-coureurs met de meeste titels op zak. Alleen Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio staan boven hem. Sebastian Vettel heeft net als de Fransman vier keer het kampioenschap gewonnen.

De oud-coureur, die tegenwoordig niet-uitvoerend bestuurslid bij Renault is, stelt dat het record van Fangio voor hem nooit een doel was, maar dat het bij Hamilton anders kan liggen wat betreft Schumachers statistiek. "Toen ik vier keer kampioen werd, was het niet mijn doel om Fangio te evenaren, maar ik kan heel goed begrijpen dat het voor hem een motivatie kan zijn. Het is goed voor hem, goed voor de sport", vertelt hij aan Motorsport.com.

"Op het moment rijdt hij met heel wat ervaring en expertise. We zien daarom dat hij niet alleen een race kan managen, maar ook een heel seizoen", aldus Prost, die daarmee een groot verschil tussen Hamilton en Valtteri Bottas blootlegt. "Ik heb nooit kunnen ervaren hoe het is om zesvoudig wereldkampioen te zijn, maar soms kun je de motivatie verliezen als je twee, drie of vier keer hebt gewonnen. Wat is dan je volgende doel? Dus op dit moment is het goed dat hij een doel heeft om te bereiken. Bovendien heeft hij een stoel bij het beste team in de F1. Het zal interessant worden om te zien wat hij daarmee doet."

Dat Hamilton volgend seizoen weer de dominante kracht in het fabrieksteam van Mercedes zal zijn, daar twijfelt Prost niet aan. "Als je kijkt naar coureurs als Michael [Schumacher], Ayrton [Senna], zelfs Sebastian [Vettel] en Max [Verstappen], dan zie je des te meer dat er een nummer een en twee nodig is. Dat is lastig, want het is niet wat iedereen wil. Maar als je als team op het hoogste niveau presteert kan dat veel uitmaken. Lewis en Valtteri kunnen met die situatie omgaan. Valtteri zit er niet ver vandaan, want hij is erg snel, maar Lewis wordt alsmaar sterker."

Met medewerking van Adam Cooper