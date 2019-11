Prost is onder indruk van Leclerc: "Hij is nu al een grote ster"

Alain Prost heeft zelf twee jaar voor Ferrari gereden, tijdens de seizoenen 1990 en 1991 waarin hij het opnam tegen Ayrton Senna. De voormalig F1-coureur weet hoe het is om voor de Italiaanse renstal te racen en merkt net als velen de spanning die er is ontstaan door de komst van Charles Leclerc dit jaar. Veteraan Sebastian Vettel heeft moeite om zich van zijn teamgenoot te onderscheiden als de leidende coureur, een rol die Ferrari hem begin dit seizoen wel toebedeelde.

In plaats van een seizoen te moeten wennen aan de overstap van Alfa Romeo naar het topteam, weet Leclerc het gevecht met Vettel gelijk aan te gaan. "Hij is nu al een grote ster", beschrijft Prost hem tegenover RMC Sport tijdens de Sportel Awards in Frankrijk, om hem vervolgens naast Max Verstappen als een toekomstig kampioen te bestempelen. "Dat hij zich zo snel aanpast en al bijna de status van de nummer één heeft in een team als Ferrari, dat nooit de voorkeur gaf aan jonge coureurs, is een enorme verrassing. Het is de allereerste keer dat zoiets gebeurt en hij weet daar heel goed mee om te gaan. Er komt veel druk op je schouders, maar ondanks een paar lastige momenten blijft zijn volwassenheid indrukwekkend."

Prost verwacht dat de ego's van de twee coureurs volgend seizoen nog vaker gaan botsen. "Het is een ingewikkelde situatie om te managen, want Vettel kreeg met al zijn ervaring binnen het team de rol van eerste rijder toebedeeld. "Het zal volgend jaar nog gecompliceerder worden. Ik zie het Ferrari namelijk wel heel goed blijven doen vanaf nu en ze zullen daarom nog meer het gevecht tussen Vettel en Leclerc binnen de perken moeten houden. Als de wagen goed presteert, kan dat zelfs om de wereldtitel gaan draaien en ze moeten voorkomen dat ze die aan Mercedes weggeven."

