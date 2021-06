Prost verwacht doorslaggevende rol van tweede coureurs in titelstrijd

Iedereen binnen en buiten de paddock is het er wel over eens dat Max Verstappen en Lewis Hamilton dit jaar van uitzonderlijke klasse zijn en dat het duo onderling gaat uitmaken wie de wereldtitel verovert. Prost denkt echter dat de vorm waarin de tweede coureurs van Red Bull en Mercedes steken ook van groot belang zal zijn.

"Het is moeilijk te zeggen wie er gaat winnen, maar het belangrijkste is dat het een mooie strijd gaat worden”, zei Prost in de podcast F1 Nation. “Red Bull en Max staan er denk ik op het moment wat beter voor, maar het is een lang seizoen en dat kan natuurlijk omslaan.” Toch denkt de oud-coureur en adviseur van Alpine dat Red Bull aan het van de rit de bovenliggende partij zal zijn. “Sergio Perez begint het goed te doen, dus dat zal een grote hulp zijn. Ik denk niet dat hij een kracht wordt voor Red Bull, maar meer een hulp. Valtteri [Bottas] is dat niet, psychologisch zit hij in een zeer moeilijke situatie. Ik mag Valtteri als persoon en het zal best zwaar zijn om in zo'n team te zitten.” Wat dat betreft zijn de rollen een beetje omgedraaid, stelt Prost. Waar voorheen juist Red Bull het team was waar de tweede rijder het moeilijk had, is dat nu bij Mercedes het geval.

Overigens vindt Prost het moeilijk om Verstappen en Hamilton met elkaar te vergelijken. “Het is heel moeilijk om een coureur te vergelijken die zijn eerste kampioenschap probeert te behalen en hem te vergelijken met een kerel die weet hoe hij zijn races moet voorbereiden en zijn seizoen moet managen. Het is heel moeilijk als je het hebt over druk. Zodra Max een kampioenschap zal winnen, denk ik dat hij een fantastische coureur kan zijn. Maar Lewis is een zeer complete coureur, hij heeft alles in huis. Hij is ongelooflijk.”