Na drie Formule 1-wereldtitels achter elkaar voor Max Verstappen behoort de Nederlander tot de groten uit de sport. Ook voormalig wereldkampioen Alain Prost is lovend over de manier waarop de Red Bull-coureur zich in de F1-wereld laat zien. De Fransman denkt daarbij niet alleen aan de rijderskunsten van de 26-jarige coureur, maar ook aan de manier waarop hij zich uitspreekt over allerlei zaken. "Ik vind hem erg leuk, want hoe hij denkt en zich uitspreekt, is anders dan de rest", vertelt 68-jarige F1-legende aan Motorsport Magazine.

Ook in 2023 was Verstappen meermaals uitgesproken over verschillende zaken in de media. Zo stak de Nederlander zijn kritiek over het circuit in Las Vegas niet onder stoelen of banken. "Je zag het zelfs daar, terwijl hij gefocust was op het racen en het winnen", herinnert Prost zich. "Je mag hem leuk vinden of niet, maar je moet erkennen dat het niet verplicht is om dezelfde aanpak [als de andere coureurs] te hebben. Ik vind het goed om te zien dat er een coureur als hem er is."

Ook over de sprintraces was Verstappen uitgesproken. De Nederlander vindt de korte races op de zaterdag maar niets en die mening deelt Prost. "Ik was heel erg tevreden toen ik hoorde dat hij dat niet leuk vindt. Hij zegt tenminste wat hij denkt en laat zich niet beïnvloeden door politiek. Ik vind dat leuk", legt de man uit de Loire-streek uit.

Verrast door Alonso

Naast Verstappen is Prost ook een fan van Fernando Alonso. "Toen hij in 2021 voor zijn eerste jaar bij Alpine binnenkwam raakte ik snel van hem onder de indruk. Niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten. Dat was vooral door de manier waarop hij dingen aanpakt", verklaart de viervoudig F1-kampioen. De manier waarop de Spanjaard zich presenteerde was een verrassing voor Prost. Van eerdere werkgevers kwamen veel verhalen dat de 42-jarige coureur een lastpak kon zijn als het wat tegenzat, maar daar merkte Prost weinig van. "Ik was enorm ongerust voordat hij kwam, maar hij heeft me positief verrast. Hij was heel goed, geen problemen en geen politiek spel."

Ook de prestaties van de coureur in 2023 krijgen van Prost alle eer. Met negen podiumplaatsen was Alonso een van de grote verrassingen en dat is ook de Fransman bijgebleven. "Het afgelopen seizoen bij Aston Martin heeft hij het ook heel goed gedaan."