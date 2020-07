Prost: "Hamilton rijdt record van Schumacher uit de boeken"

Hamilton staat nu nog op zes titels, en daar kunnen er volgens de Fransman gezien de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1 nog wel eens twee bijkomen. Volgens Prost, die zelf vier keer wereldkampioen werd, verkeert de Engelsman in de vorm van zijn leven.

“Hoe stabieler hij in een team zit en hoe stabieler hij in het leven staat, hoe beter hij is”, aldus Prost tegen persbureau Reuters. “Lewis in het kampioenschap verslaan gaat heel moeilijk worden, zeker met de auto en het team dat hij nu heeft. Het lijkt me vrijwel onmogelijk.” En dus zou de 35-jarige Hamilton dit seizoen wel eens op zijn zevende WK-titel kunnen afstevenen, een record dat hem dan naast Schumacher brengt.

Maar om de Duitser voorbij te gaan zal Hamilton nog eens kampioen moeten worden en ook dat zou moeten lukken, verwacht Prost. Volgend jaar wordt er immers met dezelfde auto’s als dit jaar gereden. “Ik zie echt geen andere winnaar. Misschien teamgenoot Valtteri Bottas, maar het is ook afhankelijk van hoeveel races er worden gereden en of je er één of twee door mechanische problemen mist. Maar ik zie dit en volgend seizoen echt geen andere auto een kampioenschap winnen. Daarna weet ik het niet. Misschien Renault?”

Wie wint komend weekend de Grand Prix van Hongarije?