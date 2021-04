Na enkele jaren van uitstel introduceert de koningsklasse volgend jaar een nieuw technisch reglement, waardoor met name de aerodynamica van de Formule 1-bolides sterk gaat veranderen. De regelmakers hopen daarmee het aantal inhaalacties op de baan te kunnen bevorderen en de onderlinge verschillen tussen de teams kleiner te maken. Waar een nieuw regelpakket in het verleden vaak voor een wisseling van de wacht zorgde aan de kop van het veld, denkt Alain Prost dat de teams die er nu goed voorstaan ook onder de nieuwe regels sterk zullen blijven.

“Ik ben altijd sceptisch, omdat ik het eerst met mijn eigen ogen wil zien”, vertelt Prost tegen Le Figaro wanneer hij de vraag krijgt voorgeschoteld of de Formule 1 met de nieuwe regels in 2022 meer in balans zal zijn. “Maar met minder tijd om aan de auto’s te werken en met striktere regels kan dat denk ik wel het geval zijn. We weten echter niet of deze nieuwe regels het toestaan om nieuwe dingen te laten gebeuren. Ze zijn zo strikt dat het moeilijk gaat worden om compleet nieuwe uitvindingen te ontdekken, zoals we bijvoorbeeld in de jaren ’80 en ’90 zagen. Ik denk dan ook niet dat de hiërarchie totaal anders gaat zijn, maar de verschillen tussen de teams zullen wellicht wel kleiner worden.”

Budget cap

Naast het nieuwe technische reglement zal ook de invoering van het uitgavenplafond zijn invloed gaan hebben op de onderlinge verhoudingen. Prost, die bij het team van Alpine de rol van teamadviseur bekleedt, is een groot voorstander van de budget cap omdat geld volgens de Fransman een te grote rol speelt in de hedendaagse Formule 1: “Het was cruciaal. Teams die twee keer zoveel als ons spenderen kunnen veel meer personeel inhuren en zo meer tijd stoppen in de ontwikkeling. Als het niet het enige element van verschil is, is geld wel de drijvende kracht. In mijn tijd maakte vindingrijkheid nog het verschil. Er lag toen minder nadruk op de financiële middelen, Met de komst van de fabrikanten en grote sponsoren hebben we grote teams opgebouwd die nu moeilijk los te ontwrichten zijn. Het budgetplafond is essentieel om het niveau dichter bij elkaar te brengen, de tweede stap wordt het daarin betrekken van het salaris van de coureur.”