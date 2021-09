Prost keert F1 de rug toe bij invoering races met reversed grid

Jarenlang werkte de Formule 1 bij alle raceweekenden met hetzelfde format van twee vrijdagse trainingen, een afsluitende training en een kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Daar wordt in 2021 bij een drietal races bij afgeweken met het F1 sprint-format. Op vrijdag rijden de coureurs een training en de kwalificatie, gevolgd door de tweede training en de sprintrace op zaterdag en de traditionele race op zondag. De proeven op Silverstone en Monza hebben wisselende reacties opgeleverd en dus wordt er gekeken naar aanpassingen aan het format.

Zo zou men er bij Ferrari voor open staan om de grid voor de zaterdagse sprintrace te formeren aan de hand van de omgekeerde WK-stand. In 2020 werd er al over dat idee gesproken, maar destijds stak Mercedes een stokje voor de invoering ervan. Ferrari heeft het onderwerp nu weer op de agenda gezet, maar niet tot tevredenheid van Alain Prost. De viervoudig F1-kampioen, tegenwoordig non-executive director van Alpine, ziet er helemaal niets in omdat het tegen het principe van de sport indruist. “Ik vind het goed om dingen te testen als dat mogelijk is. Maar je moet begrijpen waarom je deze beslissingen wilt nemen, wat de reden erachter is”, vertelde hij in de podcast Prost in the Paddock.

“De Formule 1 moet een zekere mate van traditie houden qua technologie en het zijn van het toppunt van de autosport. Je moet echter begrijpen dat het beste team hoort te winnen omdat ze de beste zijn, dat is de geest en het doel van de Formule 1. De reversed grid haat ik. Als ze de reversed grid invoeren in de Formule 1, denk ik dat ik de sport zou verlaten. Dat is het slechtste dat je kunt doen voor het principe van de Formule 1. Ik heb liever de dominantie van één team omdat ze het beste werk hebben geleverd dan reversed grid. Ik ben open, maar ook zeer traditioneel ingesteld.”

Toch weet Prost ook dat niet alle verandering slecht is. Hij verwijst naar de wijzigingen in het puntensysteem dat de Formule 1 gebruikt. In Prosts tijd scoorden de eerste zes auto’s punten, maar via acht is het aantal posities waarmee punten verdiend kunnen worden gegroeid tot tien. “In eerste instantie was ik er niet heel blij mee, want het is lastig te vergelijken met wat we in het verleden hadden”, zei de 66-jarige Fransman. “Maar aan de andere kant herinner ik me dat we in 1982 in ongeveer vijf races aan de finish kwamen en de betrouwbaarheid heel slecht was. Nu hebben we geweldige betrouwbaarheid. Dus als alleen de top-zes punten krijgt, eindigen sommige teams nooit in de punten en dus moet je je op een zekere manier aanpassen.”