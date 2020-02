Prost hekelt ‘elektrische obsessie’: “F1 moet keuzes maken”

Automerken staan voor een even enerverende als onzekere tijd. Meerdere overheden hebben aangegeven vanaf 2040 benzine-, diesel- en hybride-auto's in de ban te willen doen. Dergelijke plannen zijn Prost in het verkeerde keelgat geschoten. Hij verwacht er bitter weinig van qua reductie van de CO2-uitstoot en ziet alleen maar negatieve gevolgen voor de auto-industrie. Zo moeten merken flink investeren om mee te gaan in de elektrische ambities en lopen ze een aanzienlijk risico om de boot te missen.

"Ik maak me echt zorgen over wat ik vandaag de dag zie gebeuren in de auto-industrie", begint Prost tegenover Motorsport.com. "We geven op deze manier alles zomaar weg aan de Chinezen. Die zullen over tien jaar namelijk hun auto's hier [op de Europese markt] introduceren", verwacht hij verstrekkende gevolgen voor traditionele 'autlanden' als Duitsland en Frankrijk. "Ik maak niet direct onderdeel uit van die hele industrie, dus het gaat mij niet zozeer aan het hart. Maar ik erger me er wel enorm aan. Het is gewoon een voorbeeld van belachelijke regelgeving."

Het is volgens Prost in twee opzichten belachelijk. Allereerst vanwege de financiële gevolgen voor Europese automerken en ten tweede omdat het plan in zijn ogen geen soelaas biedt. "We kunnen alle diesels wel in de ban doen, maar ik weet zeker dat we aan het eind van de rit niet minder CO2 uitstoten. Op lange afstanden zal het met een hybride vergelijkbaar zijn, of misschien nog wel erger dan met een gewone auto. Dat komt doordat die hybrides veel zwaarder zijn", duidt Prost onder meer op het gewicht van de accu's. "Bovendien praten we altijd maar over Brussel en over één Europa. Maar waarom hebben we dan nog niet overal dezelfde stekkers en oplaadsystemen? Alleen in Frankrijk hebben we twee concurrenten en die hebben allebei al een ander systeem. Dat is volgens mij compleet belachelijk."

Mogelijke gevolgen voor de Formule 1

Het 'obsessief' streven naar elektrificatie kan volgens Prost ook gevolgen krijgen voor de Formule 1. Al is het maar vanwege de onzekerheid op financieel vlak. Om nog maar niet te spreken over de aantrekkingskracht van de Formule E. "Als je mij naar de Formule 1 vraagt, dan zeg ik altijd maar: zorg eerst voor een gezonde auto-industrie en dan gaat het ook vanzelf goed met de Formule 1."

Los van de financiële kant is de relevantie van F1 natuurlijk van doorslaggevend belang. De koningsklasse - die altijd bekend heeft gestaan om de bruikbare innovaties - moet deelnemende merken immers iets opleveren op technisch vlak. In dat opzicht staat de Formule 1 volgens Prost voor een belangrijke tweesprong, het moet namelijk anders. "Ik was eerlijk gezegd één van de mannen die pleitte voor de huidige motoren, de hybride turbo's dus. Dat ging in eerste instantie zelfs om een viercilinder, omdat ik dacht dat zoiets het dichtst bij de gewone straatauto's zou komen te staan. Maar we moeten toegeven dat het zo niet werkt, de fans houden niet van deze motoren."

En juist daarom moet de Formule 1 nu spijkers met koppen slaan. "Aan de ene kant zouden we, en dat geniet niet mijn voorkeur hoor, terug kunnen gaan naar de V12-motoren." Dat zou dus ronduit kiezen voor de fans betekenen. "Maar als waterstof hét ding blijkt te zijn over tien jaar, dan kunnen we ook voor een compleet andere filosofie gaan. En waarom eigenlijk niet? Maar dan komt natuurlijk de onvermijdelijke vervolgvraag: wie drukt uiteindelijk op die knop, wie durft er knopen door te hakken? Dat blijft een hele lastige kwestie, maar het is in ieder geval wel belangrijk om deze vraag nu alvast te stellen. We moeten namelijk denken over hoe we deze sport toekomstbestendig maken."

Een Formule 1 op waterstof klinkt nog bijzonder ver weg. En toch heeft het volgens Prost nu al meer relevantie dan een volledige elektrificatie van de koningsklasse. "Dat heeft in ieder geval geen zin, want we hebben de Formule E al. En je weet ook hoe lastig die klasse het in de toekomst nog gaat krijgen. Vanwege de circuits, vanwege de techniek en vanwege het geld wordt het voor hen heel lastig om nog verder door te ontwikkelen." De toekomst van automerken hoeft volgens Le Professeur dus niet in de Formule E te liggen. Het kan 'gewoon' in de Formule 1. Daarvoor moet het alleen wel anders, maar hoe en wat? Dat blijft ook voor Prost nog ongewis.

Video: De eerste meters met de nieuwe Renault R.S.20

Met medewerking van Jonathan Noble