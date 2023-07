Alpine heeft een zeer bewogen periode achter de rug en met de ontwikkelingen van de afgelopen weken lijkt daar ook voorlopig nog geen einde aan te komen. In anderhalf jaar tijd wist het Otmar Szafnauer aan te trekken als teambaas en Pierre Gasly als nieuwe teamgenoot van Esteban Ocon. Dat waren de enige twee namen die bij de Franse renstal arriveerden, maar in diezelfde periode heeft het team van de Renault Group afscheid genomen van Marcin Budkowski (teambaas), Alain Prost (adviseur), Oscar Piastri (test- en reservecoureur), Fernando Alonso (naar Aston Martin vertrokken), Laurent Rossi (Alpine-CEO), Szafnauer (teambaas), Alan Permane (sportief directeur) en Pat Fry (technisch directeur).

Alain Prost, die begin 2022 afscheid moest nemen van Alpine en toen hard uithaalde naar toenmalig CEO Rossi, baalt van wat er is geworden van het team waar hij van 1981 tot en met 1983 voor reed. "Allereerst moet ik zeggen dat ik om dit team geef," zegt Prost in een interview met L'Equipe, "vanwege de oorspronkelijke naam, Renault, waardoor ik voor het eerst kon racen en vechten voor een wereldtitel. En vanwege mijn betrokkenheid bij de huidige structuur, het partnerschap Enstone-Viry, in de afgelopen jaren. Ik hou van dit team en het doet me verdriet om te zien hoe het er nu voor staat. Het verdient beter en beschikt over alles om te slagen." Prost stelt dat Alpine op haar historie moet vertrouwen om te begrijpen wat er mis is gegaan. "Als je kijkt naar de grote succesverhalen van de afgelopen dertig jaar, zie je een eenvoudige structuur - in tegenstelling tot een industrieel organogram - opgebouwd rond drie of vier sterke persoonlijkheden, gekoppeld aan een winnende coureur."

Prost haalt daarbij voorbeelden uit het verleden aan. "Ferrari werkte met Jean Todt en vertrouwde op Ross Brawn en Michael Schumacher. Mercedes was succesvol met Toto Wolff, bijgestaan door Niki Lauda en James Allison, aangevoerd door Lewis Hamilton. Red Bull doet hetzelfde, ook al is het niet gelinkt aan een grote fabrikant. Christian Horner en Adrian Newey regelen zaken voor hun coureurs. Destijds voor Sebastian Vettel, nu voor Max Verstappen. In alle drie de gevallen was er een sterke voorzitter die volledig betrokken was bij de Formule 1 om deze betrokkenheid te ondersteunen: Luca di Montezemolo, Dieter Zetsche en Dietrich Mateschitz."

Volgens Prost ontbreekt het bij Alpine aan zo'n structuur, waarbij duidelijke namen lang aanblijven om een team naar succes te leiden. "Zij kenden de codes van de Formule 1, hadden de nodige behendigheid en flexibiliteit om hun mensen de beslissingen te laten nemen", doelt hij nog eens op Ferrari, Mercedes en Red Bull. "De beslissing van Red Bull om niet samen te werken met Porsche komt eigenlijk voort uit deze weigering om toe te geven aan die al te zware beslissingen van het bestuur, van mensen die de Formule 1 niet kennen. In de jaren dat ik bij Renault werkte, heb ik vaak in de gangen van het hoofdkantoor in Boulogne-Billancourt gehoord dat de Formule 1 een eenvoudige sport was die vanuit huis kon worden geleid door de mannen ter plaatse."

Onbekwame manager

Dat was volgens Prost een 'enorme vergissing'. Hij ziet daarbij Laurent Rossi, die onlangs te horen kreeg dat hij zijn taken als CEO moet laten aan Philippe Krief, als het bewijs daarvan. "Rossi is het beste voorbeeld van het Dunning-Krugereffect, dat van een onbekwame manager die denkt dat hij zijn onbekwaamheid kan overwinnen met zijn arrogantie en zijn gebrek aan menselijkheid tegenover zijn mensen", haalt de 51-voudig Grand Prix-winnaar hard uit. "Diegene die 18 maanden lang de baas was van Alpine dacht dat hij vanaf het begin alles begreep, maar hij kon niet verder van de werkelijkheid zitten. Zijn management stopte het momentum waar de formatie sinds 2016 op zat, het behalen van podiumplaatsen en die overwinning", doelt hij op de zege van Esteban Ocon in Hongarije in 2021.

Prost hoopt daarom dat de wijzigingen in het bestuur van de afgelopen tijd voor een 'heilzame schok' zorgen bij het team. "Als je terugkijkt op het succes van Renault, dan zie je een man - Flavio Briatore - en een legendarische coureur - Fernando Alonso - ondersteund door een managementteam [Patrick Faure, Louis Schweitzer] die destijds de filosofie van snelle besluitvorming door specialisten implementeerden. Het is grappig om te zien dat Formule 1-directeuren vaak worden uitgenodigd voor managementconferenties van grote bedrijven om te spreken over reactiviteit en flexibiliteit. Het is zelden andersom..."