Mercedes worstelt momenteel met de W13. De betrouwbaarheid van de F1-auto is wel op orde, maar de wagen heeft al sinds de eerste test in Barcelona ontzettend veel last van porpoising. Mercedes-coureur Lewis Hamilton wil geen tijd verspillen en wil doorpakken met het boeken van progressie. Tot nu toe heeft het Duitse merk geprofiteerd van andermans malheur en staat zodoende tweede in de stand bij de constructeurs. De zevenvoudig wereldkampioen stelt echter dat Mercedes niet kan blijven rekenen op fouten en pech van anderen en dat het merk zo snel mogelijk met upgrades moet komen. Volgens de Brit kan Mercedes niet nog twee of drie Grands Prix wachten met het introduceren van nieuwe updates. Dit is dan ook de reden dat hij deze week veel om tafel wil met het management.

"Er ligt veel werk, dus we gaan veel gesprekken voeren", laat Hamilton weten over zijn plannen in aanloop naar de volgende Grand Prix op Imola. "Ik heb veel Zoom-gesprekken met sponsors en onze bazen. Ik probeer alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We moeten namelijk het een en ander verbeteren en daar hebben we alle hulp bij nodig. We moeten hongerig blijven en ervoor zorgen dat we elk moment optimaal benutten."

Hamilton is zich ervan bewust hoeveel performance er door porpoising wordt gemist. Voor zijn gevoel kan de W13 een stuk sneller worden wanneer Mercedes de problemen te boven komt. "Ik zit de mensen in de windtunnel echt op de huid, net als de mensen van de aerodynamica. Ik kijk naar elk gebied", gaat hij verder. "We hebben het nu nodig, niet over twee of drie races. We moeten zorgen dat we bemoedigd blijven en dat we daar energie van krijgen."

Kan Mercedes sneller ontwikkelen dan de concurrentie?

Mercedes staat tweede in het constructeurskampioenschap, achter Ferrari en voor Red Bull Racing, terwijl George Russell zich door zijn derde plek in Australië direct achter WK-leider Charles Leclerc heeft genesteld in de stand bij de rijders. Desondanks is het verschil met de twee andere teams nog te groot. Het kleiner maken van die achterstand wordt geen eenvoudige opgave, maar Hamilton heeft er vertrouwen in dat Mercedes meer ruimte voor verbetering heeft dan Ferrari of Red Bull.

"Ik blijf graag optimistisch", vervolgt de coureur uit Stevenage. "We hebben nog twintig races voor de boeg. Normaal gesproken ontwikkelen de topteams zich vaak in een vergelijkbaar tempo. Maar is dat ook het geval met de nieuwe auto? Wie zal het zeggen? Ik hoop dat we ons snel weer in het gevecht mengen. Maar met elke stap die wij zetten, maken Ferrari en Red Bull er ook wel eentje. Het wordt dus niet eenvoudig. Ja, het klopt dat het gat nu nog groot is, maar er is nog een lange weg te gaan."