AFP: Grand Prix van Frankrijk in 2023 niet meer op F1-kalender

Het vijfjarige contract, gesloten in 2018, liep na de race van afgelopen juni af. Ondanks dat Frankrijk met Pierre Gasly en Esteban Ocon twee coureurs op de grid heeft en de race al 62 keer verreden werd, vindt de Formule 1 het tijd om door te schakelen. Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft zijn beleid eerder dit jaar duidelijk gemotiveerd: “De historie van een race is niet langer een reden om het op de kalender te houden”, zei hij destijds.

De Formule 1 trekt de afgelopen tijd steeds vaker naar andere oorden. Zo worden er meer races gehouden in het Midden-Oosten en komt er volgend seizoen een derde race in de Verenigde Staten op de kalender. Dat levert de Formule 1-organisatie meer inkomen op en zo trekt de sport ook fans uit andere werelddelen. Het is een bewuste strategie die sinds de overname van Liberty Media ingezet is.

Ook de Belgische Grand Prix, dit weekend op het legendarische Spa-Francorchamps, is nog niet zeker van haar plek op de kalender van volgend jaar. Gesprekken daarover worden nog gevoerd, onthulde Domenicali recent.

De laatste twee Grands Prix van Frankrijk werden gewonnen door Max Verstappen.