Naar aanleiding van een interview met voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone eerder dit jaar en archiefbeelden van wijlen FIA-wedstrijdleider Charlie Whiting, is Felipe Massa ervan overtuigd dat de internationale autosportbond al in 2008 op de hoogte was van Crashgate. De Braziliaan wil een rechtszaak aanspannen voor de gerechtigheid van de sport en niet voor het verkrijgen van miljoenen euro's, die de voormalig F1-coureur volgens zijn advocaten is misgelopen nadat hij de titel dat jaar met slechts een punt verloor aan toenmalig McLaren-coureur Lewis Hamilton.

Bernardo Viana, de advocaat die Massa in Brazilië bijstaat, hoopt dat Hamilton de zaak steunt, die er theoretisch toe zou kunnen leiden dat hij de eerste van zijn zeven wereldtitels zou verliezen. "Hij is een belangrijke ambassadeur voor de sport en heeft sportieve integriteit altijd verdedigd", zegt Viana tegen Reuters. "Hij is ereburger van Brazilië en zeer geliefd bij de Brazilianen, dus ik hoop dat hij ons steunt. We hebben absoluut niets tegen Hamilton." Het is in ieder geval al wel bekend dat Ferrari, waar Massa toentertijd voor in actie kwam, zich niet bemoeit met de zaak.

Viana zegt ook dat het juridische team van Massa de deadline voor F1 en de FIA om te reageren op de Letter Before Claim heeft uitgesteld tot half oktober. Eerder werd in de brief gemeld dat beide partijen voor 8 september moesten reageren voorafgaand het mogelijk starten van een rechtszaak bij het Britse Hooggerechtshof en dat de F1-zomerstop en het feit dat personeel op vakantie was onvoldoende reden was om later te reageren.

Viana zei voor het verstrijken van de oorspronkelijke deadline tegen Motorsport.com: "Ze vragen om meer tijd en we beoordelen intern of we ze in goed vertrouwen meer tijd gaan geven. Ze zitten nu nog binnen de tijd die wij ze hebben gegeven, dus we wachten op hun reactie. Als hun reactie adequaat is, en als ze ons benaderen voor een gesprek, dan is dat prima. Als dat niet zo is, en hun reactie is niet adequaat, dan gaan we verder met de juridische strategie die er ligt."

Video: Het verhaal van Crashgate uitgelegd