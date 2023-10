Advocaten Massa geven F1 en FIA meer tijd in zaak omtrent titel 2008

Felipe Massa heeft een team aan advocaten onder de arm genomen in de zaak om de F1-titel van 2008 aan te vechten. Zij hadden de F1 en FIA al de verplichte letter before claim gestuurd en tot 12 oktober de tijd gegeven om met een antwoord te komen op de ten laste legging dat Massa 'tientallen miljoenen euro's' heeft misgelopen en reputatieschade leed door het mislopen van de 2008-titel. De zaak zou anders naar het Britse hooggerechtshof gaan. Zijn advocaten hebben de FIA en FOM nu een deadline van 15 november gegeven. Voor die tijd moeten zij dus hun onderzoeken afronden en met een antwoord komen.

"De FIA en FOM zijn bezig met de afronding van een intern onderzoek en hebben gevraagd om een laatste verlenging van de deadline waar ze in eerste instantie om hadden gevraagd, van 12 oktober naar 15 november", zegt Massa's advocaat Bernardo Viana. "We hebben ingestemd met deze laatste termijn, want als het nieuwe bestuur de zaak inderdaad in goed vertrouwen onderzoekt, zullen ze zeker tot dezelfde conclusie komen als wij en zoveel mensen over de hele wereld. We willen graag weten wat het standpunt is van de nieuwe leiding van de Formule 1 over het onlangs onthulde schandaal en het onrecht dat Felipe Massa is aangedaan."

Massa zag zich genoodzaakt om stappen te ondernemen tegen de F1 en FIA na uitspraken van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. Hij beweerde in een interview dat Lewis Hamilton zesvoudig wereldkampioen moest zijn omdat de titel van 2008 aan Massa toebehoorde. De 92-jarige Brit wees naar Crashgate in Singapore, waar Nelson Piquet Jr. met opzet zijn Renault in de muur zette om teamgenoot Fernando Alonso aan de zege te helpen. Pas een jaar later kwam het schandaal aan het licht, maar Ecclestone onthulde dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley er datzelfde jaar van op de hoogte waren. Massa is van mening dat er toen ingegrepen had moeten worden, aangezien hij de kampioen was geworden als dat resultaat ongeldig was verklaard.

Onlangs liet Massa in gesprek met Motorsport.com weten dat hij hoopt op steun van Ferrari in zijn zaak, maar dat zij die nog niet uitgesproken hebben. "Wij verloren het kampioenschap, zij namen ons het kampioenschap af, van mij en van Ferrari. Als je Toto Wolff hoort praten over 2021, dan moet Ferrari hetzelfde doen. Ferrari moet strijden voor het beste voor het team. Ze hebben nog niet echt gezegd 'we staan achter je'. Dat is op dit moment het geval. Ik denk dat zij afwachten wat er gaat gebeuren. Ik doe dit voor mijn land, mijn fans, mijzelf, mijn familie, Ferrari en de geweldigste fans van de Formule 1 - de Ferrari-fans. Als Ferrari mij wil steunen, zijn ze van harte welkom. Maar uiteindelijk doe ik dit voor gerechtigheid, dat is het belangrijkste."