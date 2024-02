Van advocaten tot Ecclestone: Hoe gaat het verder met Horner bij Red Bull?

Begin deze week werd de Formule 1-wereld opgeschrikt door zeer onverwachte headlines: Red Bull heeft een onafhankelijk onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Interessante noot hierbij is dat de officiële communicatie vanuit Red Bull GmbH, oftewel Red Bull Oostenrijk, is gekomen. Het bedrijf Red Bull gaf een statement af waarin het het onderzoek bevestigde, vanuit de PR-tak van het raceteam bleef het grotendeels stil.

Imagoschade beperken

Dat laatste geldt ook voor de beschuldigingen. Deze redactie zijn de vermeende beschuldigingen in ieder geval deels ter ore gekomen, al wordt daar zeer vertrouwelijk mee omgesprongen - terwijl er bij het Duitse Bild wel meer te lezen viel. Het zou in ieder geval één medewerker betreffen die dicht bij Horner stond. Al voor de publicaties is aan Horner gevraagd of hij de eer aan zichzelf zou willen houden door op te stappen. Zoals de Brit tegenover De Telegraaf al meteen liet weten, bestrijdt hij de aantijgingen fel en wenst hij niet uit vrije wil te vertrekken. Het leidt ertoe dat er vrijdag een gesprek op het programma staat tussen Horner en een externe advocaat.

Toch staat volgens ingewijden nog niet vast dat er vrijdag meteen een besluit over de toekomst van Horner volgt. Bronnen noemen het een reëele optie dat de onderzoekers eerst alle bevindingen willen verwerken, alvorens met conclusies te komen. Naar verluidt zijn de betrokkene(n) in het team inmiddels gehoord, waarna het gesprek met Horner vrijdag moet plaatsvinden. Tegelijkertijd dringt de tijd wel enigszins. De presentatie van de RB20 staat gepland voor 15 februari. Doordat Red Bull Racing het twintigste seizoen in de Formule 1 ingaat, wil het team ditmaal groots uitpakken met een evenement in Milton Keynes. Het is logischerwijs niet gewenst als die dag grotendeels in het teken zou staan van een nog sluimerend Horner-onderzoek.

Achter de schermen wordt inmiddels gekeken hoe de zaak zonder noemenswaardig gezichtsverlies voor alle partijen kan worden afgehandeld. Het eerdere verzoek om vrijwillig terug te treden hoort daarbij, maar voormalig F1-voorman Bernie Ecclestone zou eveneens een rol spelen. Horner is van oudsher een vertrouweling van Ecclestone en de onderlinge verhoudingen zijn nog altijd goed. Ecclestone voert derhalve gesprekken met Horner, maar de teambaas wil van geen wijken weten en heeft inmiddels ook een advocaat in de arm genomen om zijn eigen positie te verdedigen.

Balanceren op een dun koord

Dat het nieuws in eerste instantie in Nederland uitlekte, mag vanwege enkele korte lijntjes geen verrassing heten. Het past ook bij verschillende stromingen in het team, waarbij er vorig jaar vooral veel media-aandacht is geweest voor een vermeende machtsstrijd tussen het Oostenrijkse kamp en het Thaise kamp. Destijds werd gepoogd Helmut Marko naar de uitgang te werken, al moet benadrukt dat Marko nu in ieder geval geen rol in het Horner-verhaal speelt. Wel is in algemene zin bekend dat de loyaliteit van de Verstappens vanaf de beginperiode al primair bij Marko ligt, die logischerwijs een sleutelrol in de carrière van Max heeft gespeeld. Het zou volgens de Duitse collega's voor Verstappen senior gelden en in het kielzog daarvan ook voor de regerend wereldkampioen. Na het overlijden van Dietrich Mateschitz dreigde er met de nieuwe structuur sowieso een machtsvacuüm.

Voor Red Bull als geheel geniet het de voornaamste prioriteit om de kwestie zonder veel imagoschade af te handelen. Het is voor het bedrijf balanceren op een dun koord, aangezien imagoschade al kan dreigen als er niet wordt ingegrepen in het geval een onderzoeksresultaat belastend zou zijn voor Horner, maar ook in het geval de langstzittende teambaas in de Formule 1 moet vertrekken. Cruciaal - ook voor sociale media - is en blijft de vaststelling dat Horner onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen, 'Unschuldsvermutung' zoals de Duitsers dat noemen.

De FIA laat tot slot doorschemeren dat het zich in eerste instantie niet met de kwestie zal bemoeien, aangezien de federatie primair over het sportief en technisch reglement gaat en niet over zaken die daarbuiten vallen. Mocht Horner na het gesprek en na het onderzoek moeten vertrekken, dan is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt. Voor de hand liggend is echter dat teammanager Jonathan Wheatley de taken dan in ieder geval op interimbasis kan overnemen.