Er worden heel weinig officiële berichten over de gezondheidssituatie van recordkampioen Michael Schumacher geopenbaard, maar desondanks gonst het op het internet van de geruchten. Advocaat van de familie Felix Damm vertelt in een interview met het Duitse LTO dat het hem verbaast hoe makkelijk nepnieuws op het internet wordt gezet. "Ook zonder betrouwbare informatie gebeurt dat. Dat ging zelfs zo ver dat Die Aktuelle een interview met AI maakte", zegt de jurist.

Om dat soort nepnieuws tegen te gaan spant Damm regelmatig rechtszaken aan tegen media om artikelen tegen te houden of te rectificeren. "Er waren vertegenwoordigers van media die in alle ernst betoogden dat iemand die door een ongeval niet besefte hoe ernstig een tegen hem gerichte schending van zijn persoonlijke rechten was, geen aanspraak kon maken op deze schendingen", vertelt de ervaren advocaat. "Ik vond dat argument erg cynisch overkomen, we kunnen dat argument alleen voor kinderen gebruiken. Bescherming aan kwetsbare mensen weigeren, dat is de verkeerde aanpak. Gelukkig gingen de rechters niet in op deze argumenten en heeft het werk van de roddelbladen tegengewerkt."

Er sijpelt sporadisch wat door over de gezondheid van Schumi. Onder andere Jean Todt licht af en toe een tipje van de sluier op, wat op afkeuring van Damm kan rekenen. "Het is dan geen vrijwillige bekendmaking van de privégegevens. De betrokkene [Schumacher] kan zich verdedigen tegen de bekendmaking van deze gegevens, zelfs als vrienden of kennissen dat doen", benadrukt de Duitser.

Voor Damm, die al sinds 2008 betrokken is bij de familie, is het beschermen van de privacy van de Schumachers doel nummer één. "Michael kan tegen kritiek op hem, maar wilde altijd al de privacy van zijn gezin beschermen", vertelt de advocaat. "De media lieten hem op dat gebied altijd al wel wat met rust." Pas na het ongeluk van de Formule 1-legende werd het werk voor Damm intenser. "Ik zie nog helder voor me dat alle pers dagenlang buiten het ziekenhuis in Grenoble stond. We hebben toen in een persbijeenkomst wat algemeenheden over de verwondingen verteld", aldus de gerenommeerde advocaat. "Tot dan toe was het privéleven totaal gescheiden van de rest."