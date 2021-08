Newey ziet protesterend Mercedes vooral als een compliment

Het hele seizoen liggen de teams van Red Bull en Mercedes al met elkaar in de clinch. In de strijd om de wereldtitel hadden Max Verstappen en Lewis Hamilton het tijdens de eerste seizoenshelft op het asfalt al regelmatig met elkaar aan de stok, terwijl ook achter de schermen de (verbale) aanvallen over en weer niet werden geschuwd. Een veelbesproken onderwerp in de eerste seizoenshelft waren de zogenaamde flexi wings, de doorbuigende achtervleugels die auto's op het rechte stuk meer topsnelheid opleveren. Vooral de achtervleugel van de RB16B was een doorn in het oog van Mercedes, wat uiteindelijk resulteerde in aangescherpte tests van de FIA.

Compliment

Vanwege de strengere tests moest onder andere Red Bull de achtervleugel van de auto iets aanpassen, maar ontwerper Adrian Newey ligt er niet wakker van. Sterker nog: de Brit ziet het zelfs als een compliment. In de Red Bull-podcast Talking Bull blikt de 62-jarige ingenieur terug op de hele soap omtrent de flexi wings.

“De topteams zijn alleen geïnteresseerd in wat hun voornaamste concurrenten uitspoken”, aldus Newey. “Het interesseert ze weinig wat een team in de achterhoede doet. Kijk maar naar de flexibele achtervleugel, wij waren niet het enige team dat zich daarmee bezighield. Alfa Romeo en ik geloof nog een ander team [Alpine] deden exact hetzelfde. Toen Mercedes het aankaartte liet het ze koud wat Alfa deed, ze maakten zich vooral druk om het feit of wij er voordeel uit haalden.”

Newey kan desgevraagd dan ook niet ontkennen dat het vooral een compliment is wanneer een concurrent zich zo druk maakt om een van zijn auto’s: “Op een bepaalde manier kun je het wel als een compliment beschouwen. We hebben het al eerder gezien rond 2012, toen we in gevecht waren met Ferrari. Toen ging het ook veel over flexibel bodywork, al was het destijds met name gericht op de voorvleugel.”

Terwijl Mercedes kijkt naar de auto van Red Bull gebeurt andersom exact hetzelfde. Het hoort allemaal bij het spelletje aldus Newey: “Het hoort erbij en het is een beetje het verhaal van de pot die de ketel verwijt. Wij kijken ook naar wat Mercedes doet en of zij ergens voordeel uit halen. Ik hou niet echt van de vergelijking met een oorlog, maar het is wel een beetje hetzelfde idee. In een oorlog onderzoek je ook ieder aspect om je eigen positie te versterken.”

Spioneren op de grid

Het bespioneren van de concurrentie gebeurt in de hedendaagse Formule 1 onder andere aan de hand van fotografie, al gluurt Newey het liefst op de grid bewapend met zijn bekende rode notitieboek naar de auto’s van de tegenstanders.

“Elk team heeft tegenwoordig zijn eigen spionagefotograaf. We krijgen ieder weekend honderden foto’s van onze concurrent”, vertelt Newey. “Maar ik vind het nog steeds leuk om zelf met mijn eigen ogen de auto’s te bekijken. Je kunt er dan omheen lopen en ze in 3D bekijken, zonder de beperkingen van een foto. Er schuilt misschien ook een beetje luiheid in, ik heb niet de tijd om eindeloos naar foto’s van concurrenten te kijken. Ik loop er net zo makkelijk omheen om de onderdelen die mijn blik vangen zelf te bekijken. Dat kan echt alles zijn. Als de auto’s in de garage staan, besteed ik ook best veel tijd aan het kijken naar onze eigen auto.”

“Je probeert het gewoon van verschillende kanten te bekijken. Wat wij doen, wat de concurrentie doet. Soms brengt je dat op ideeën. Het gaat dan niet per se om het kopiëren van iets, maar meer om het proces waarom een team de dingen op een bepaalde manier doet.”

