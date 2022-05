Adrian Newey is sinds 2006 in dienst bij Red Bull Racing en heeft daar tot dusver vijf wagens gebouwd die goed waren voor een kampioenschap. Ditzelfde kunstje vertoonde de Brit eerder bij onder meer Williams en McLaren. In zijn Formule 1-loopbaan heeft Newey diverse reglementaire wijzigingen meegemaakt, al maakte de huidige regelgeving de topontwerper in eerste instantie niet heel blij.

"Bij het zien van deze regels werd ik somber", zegt Newey tegen The Race. "Veel leek namelijk al vast te staan, maar uiteindelijk bleek er meer vrijheid dan wij in eerste instantie dachten." Met name op het gebied van de sidepods en de vloer. "Het ontwerp van het chassis stond al zo goed als vast, ditzelfde gold bij de voorvleugel. De hoeken van de voor- en achterwielophanging waren ook al bepaald, maar toch was er op het gebied van het design nog veel vrijheid. Toen we ons dat realiseerden, verbaasden we ons er niet over dat diverse vormen mogelijk waren. Ik had alleen de sidepods van Mercedes niet zien aankomen. De vormen van andere sidepods verrasten me niet."

Diverse F1-teams kregen tijdens de eerste test in Barcelona te maken met een hevig hobbelende auto. Het fenomeen porpoising was voor het eerst sinds de jaren tachtig teruggekeerd en bezorgde diverse formaties hoofdpijn. Een aantal teams heeft dit onder controle gekregen, al kampen Ferrari en Mercedes nog steeds met het probleem. Hoewel het Ferrari weinig tot geen snelheid kost, is het bij Mercedes een heel ander verhaal. De RB18 had hier in het begin ook last van, maar al snel kregen de designers uit Milton Keynes het onder controle. Newey had het echter wel zien aankomen.

"We wisten dat het een potentieel probleem zou worden. De LMP-auto's hebben hier lang last van gehad. Het is een bekend probleem. Met deze reglementen kon het je de kop opsteken, maar het was lastig om te voorspellen hoe heftig dit zou worden", zegt Newey, waarna hij zich op Ferrari richt. "Ik denk dat zij ervoor gekozen hebben om qua comfort wat in te leveren, uiteindelijk is dit voor hun de snelste manier om een ronde af te leggen."