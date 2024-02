Het duurt niet lang tot Red Bull Racing de RB20 waarmee de renstal in 2024 op de grid staat onthult. De verwachting is dat de auto opnieuw de sterkste van het veld gaat zijn, maar ontwerper Adrian Newey denkt dat veel concurrenten eenzelfde soort auto afleveren. "Ik heb begrepen dat dit jaar veel mensen en onze rivalen goed naar onze auto hebben gekeken. Ik verwacht dan ook dat er heel wat auto's op die van ons lijken", verklaart de Red Bull-topman in de podcast Talking Bull. "Onze auto wordt echt meer een derde evolutie van de vorige twee auto's."

Het is volgens Newey voor Red Bull een stuk makkelijker om de auto door te ontwikkelen, zeker gezien de prestaties die de renstal sinds de invoering van de grondeffect-regels heeft geboekt. "De RB18 - de eerste grondeffectauto - had een goed fundament en we hadden het onderzoeksproces en het ontwerp van de auto goed. We kregen het voor elkaar om een prima auto te bouwen en die konden we in het vervolg van 2022 goed ontwikkelen. De tweede helft van 2022 was ook heel goed", herinnert de topontwerper nog.

Een jaar later stond Red Bull er nog beter voor, tegen de verwachting van de Oostenrijkse renstal in. "2023 was het tweede jaar met de nieuwe regels. We hadden verwacht dat het hele veld veel dichter bij elkaar zou zitten. We waren dus volledig verrast met hoe het zich ontvouwde. We hadden de dominantie die we hadden absoluut niet verwacht", noemt Newey. "Vorig jaar zat het veld dicht bij elkaar en ook in de races was dat zo."

Als voorbeeld haalt Newey de Grand Prix van de Verenigde Staten aan. Lewis Hamilton werd na de race gediskwalificeerd vanwege te ver gesleten skid blocks, maar tijdens de race maakte de zevenvoudig wereldkampioen het Max Verstappen erg lastig. "We waren die race aan het verliezen, dus we namen een gok en haalden Max binnen voor een extra pitstop. Hij deed daarna de rest", vertelt de Engelsman. Ook in een andere race was volgens hem een andere coureur beter. "In Vegas was Charles [Leclerc] waarschijnlijk de snellere coureur. Max maakte daar het verschil. Ondanks dat we alles behalve Singapore wisten te winnen, zat iedereen aan het einde van het seizoen ons op de hielen."