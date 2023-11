Newey: Verrast dat niemand in F1 porpoising zag aankomen

Bij de introductie van de grondeffectauto's in 2022 kregen veel Formule 1-teams te maken met een stuiterende auto, ook wel porpoising genoemd. Red Bull Racing was de dans als enige renstal ontsprongen, mede dankzij de ontwerpen van hoofdontwerper Adrian Newey. De Britse ingenieur was er verbaasd over dat de concurrentie wel problemen hadden met het gestuiter, want hij zag al aankomen dat dit wel eens een rol kon spelen. "Ik denk dat we het [ontwerp van de auto] snel goed hadden door verschillende redenen. We keken naar de luchtstromen en begrepen wat er nodig was. En ja, ook naar het stuiterprobleem. Eerlijk gezegd was ik ook wel verbaasd dat niemand het aan zag komen, want het was in de jaren 80 zeker al een probleem", verklaart de topontwerper in gesprek met BBC.

In die tijd begon Newey met zijn carrière in de koningsklasse van de autosport, bij het nietige F1-team van Fittipaldi. "Ik had daar mijn eerste F1-baan als aerodynamica-specialist. Harvey Postlethwaite was technisch directeur. We dachten in 1981 dat we grondeffectauto's aan de voorkant zo stijf konden maken, dat we gewicht aan de voorkant konden besparen om de veren en dempers weg te halen en verwisselden die voor een stootrubbertje", herinnert de 65-jarige technicus zich nog. "Ik ging voor het eerst als werknemer naar de baan - en niet als toeschouwer - tijdens een test op Silverstone. Keke Rosberg reed in de auto en als hij langs de pits reed, stuiterde hij zo erg dat we daglicht onder de banden konden zien. Dat was een les in hoe slecht het kan zijn op het gebied van stuiteren. Ook leerden we dat stuiteren niet zo simpel is als een aerodynamisch principe. Het werkt ook samen met de ophanging en het bodywork."

Deze lessen heeft Newey goed in de oren geknoopt en meegenomen naar de rest van zijn loopbaan. De opgedane lessen konden pas in 2022 weer in de praktijk worden gebracht, dat andere ontwerpers dat niet hadden gedaan had de man uit Colchester absoluut niet aan zien komen. "In de eerste test vorig jaar in Barcelona was het duidelijk dat de meeste mensen het helemaal niet meegenomen hadden."