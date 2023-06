Adrian Newey doet uit de doeken waarom Ferrari geen optie was

Adrian Newey is al jaren een van de beste ontwerpers in de Formule 1. Momenteel domineert Red Bull met 'zijn' RB19 het kampioenschap, maar zijn loopbaan in de koningsklasse begon al in 1988. Vier jaar later was het voor het eerst raak bij Williams. Nigel Mansell won in de door Newey ontworpen FW14B het kampioenschap, terwijl zijn werkgever de beste constructeur werd. 1993 werd een herhaling, al was het dit keer met Alain Prost. Er volgden daarna nog vele titels, ook bij McLaren en nu bij Red Bull Racing. Het is geen geheim dat Ferrari het Britse genie meerdere keren benaderde om naar Maranello te gaan. De laatste keer dat de Scuderia dat deed was in 2014. Toch was volgens Newey de verleiding in de jaren 90 het grootst.

"Ik heb in het verleden gesprekken gevoerd met Ferrari. De verleiding was altijd groot, omdat het zo'n legendarisch merk is", zegt de Red Bull-werknemer tegen Sky Sports. "In 1993 en 1997 was deze het grootst, toen ik in dat laatste geval de switch van Williams naar McLaren maakte. Het was een enorm lastige keuze. Mijn kinderen waren jong en ik wist niet hoe ze het zouden doen op een school in Italië. Stel dat ik de keuze had gemaakt voor een team in dat land, dan had ik met het hele gezin moeten verhuizen."

In 1998 ging Newey aan de slag bij McLaren. Dat jaar won Mika Hakkinen met de MP4/13 de F1-titel, terwijl ook het constructeurskampioenschap naar Woking ging. In 1999 was de Fin opnieuw de beste, maar dit keer was Ferrari het betere team. In 2006 switchte hij naar Red Bull, dat een jaar eerder was opgericht. "Bij Red Bull ben ik min of meer al vanaf het begin betrokken geweest. Het verhuizen naar een nieuw team zorgt altijd voor veel extra werklast om jezelf opnieuw te vestigen en de manier van werken onder de knie te krijgen. Dus als ik nu twintig jaar jonger was geweest, misschien wel."

Momenteel stevent Newey af op zijn twaalfde dubbel in de Formule 1. Max Verstappen gaat riant aan de leiding van het F1-kampioenschap 2023 en ook bij de constructeurs is de voorsprong enorm. De Brit gaf onlangs zelf al eerlijk toe dat de RB19 ook zijn overwachtingen had overtroffen.