Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

MotoGP
MotoGP
Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

Formule 1
Formule 1
Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd

Formule 1
Formule 1
F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd

Williams rijdt eerste meters met FW48 tijdens shakedown op Silverstone

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams rijdt eerste meters met FW48 tijdens shakedown op Silverstone

De Williams-gok die leidde tot missen van F1-shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
De Williams-gok die leidde tot missen van F1-shakedown Barcelona

Snelle Mir blij met progressie Honda: "We kunnen ons nog verder verbeteren"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Snelle Mir blij met progressie Honda: "We kunnen ons nog verder verbeteren"

Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Formule 1
Formule 1
Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"
Formule 1

Newey over toekomst Formule 1: "Hebben niets aan ChatGPT"

Volgens Adrian Newey draait de toekomst van F1 niet om één technologie. Duurzame brandstof, AI en data vormen samen de volgende revolutie, aldus de topontwerper van Aston Martin Racing.

Mike Mulder
Bewerkt:
Toevoegen als voorkeursbron
Adrian Newey, technisch directeur van het Aston Martin F1-team

Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Volgens Adrian Newey vormen de nieuwe Formule 1-auto's meer dan slechts een nieuwe generatie in een lange lijn van racewagens.De topontwerper van Aston Martin Racing denkt dat de Formule 1 steeds meer een proeflab voor de toekomst van mobiliteit aan het worden is. De 2026-regels brengen namelijk niet slechts een nieuwe auto met nieuwe krachtbronnen, maar ook volledig duurzame brandstoffen en vooral een explosie aan digitale technologie, die ook elders in de auto-industrie toepasbaar is.

Lees ook:

AI, of kunstmatige intelligentie, speelt een steeds grotere rol in de Formule 1. Door de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2026 — op het gebied van aerodynamica, chassis en krachtbron — leunen teams steeds zwaarder op simulatie, machine learning en geavanceerde dataverwerking. Die technieken zijn extra belangrijk omdat het aantal echte testkilometers beperkt is en de auto’s zich in het eerste seizoen razendsnel zullen ontwikkelen.

Aston Martin gebruikt geen ChatGTP

"Machine learning bestaat al heel lang", legt Newey uit. "Het modewoord is nu AI — iedereen kent die term. Maar de AI die de meeste mensen dagelijks gebruiken - zoals ChatGPT - is in feite vooral gebaseerd op zoektechnologie [van bijvoorbeeld Google] en het herkennen van patronen."

Fernando Alonso in de Aston Martin AMR26

Fernando Alonso in de Aston Martin AMR26

Foto door: Aston Martin Racing

En die techniek is niet specifiek of specialistisch genoeg voor de Formule 1. "Wat wij met machine learning of AI doen, zijn zeer gerichte taken. Hoe we dat inzetten is extreem op maat gemaakt. Meestal hebben we niets aan informatie op het internet, omdat onze toepassingen te gespecialiseerd zijn. Maar patroonherkenning helpt bijvoorbeeld bij relatief eenvoudige taken en zelfs bij racestrategie via simulatie en speltheorie." Over de meer geavanceerde toepassingen blijft Newey bewust vaag. "Er zijn nog veel meer toepassingen… maar daar praat ik liever nog niet over."

Geheel andere auto in Abu Dhabi

Volgens de Britse topontwerper ontwikkelt de technologie zich zo snel dat het hard werken is om bij te blijven. "Rekenkracht, dataverwerking en AI gaan zó hard vooruit. Wat vandaag nieuw is, is over twaalf maanden alweer achterhaald, het is ongelooflijk spannend. De mogelijkheden zijn enorm. Het is bijna alsof we onze denkwijze elke zes maanden opnieuw moeten calibreren om maximaal te profiteren van wat er mogelijk wordt."

Dat de AMR26 zoals die in Barcelona werd gepresenteerd er dit seizoen dan ook heel anders uit zal gaan zien, is duidelijk. "Zeker weten", beaamt Newey. "De auto die in Melbourne racet, zal heel anders zijn dan degene die mensen tijdens de shakedown hebben gezien, en de AMR26 waarmee we het seizoen in Abu Dhabi afsluiten, zal heel anders zijn dan de auto waarmee we het seizoen beginnen."

Bekijk: F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Max Verstappen voorzichtig positief na F1-test

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Formule 1
F1 Formule 1
Shakedown Barcelona
Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

MotoGP
MGP MotoGP
Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

Formule 1
F1 Formule 1
Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd

Formule 1
F1 Formule 1
F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd
Vorig artikel Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc
Volgend artikel Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Formule 1
Formule 1
Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Management F1 verhuist naar dit prestigieuze nieuwe hoofdkantoor

Formule 1
Formule 1
Management F1 verhuist naar dit prestigieuze nieuwe hoofdkantoor

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026
Meer van
Adrian Newey

Honda herenigd met Newey bij Aston Martin: "Daar zijn we weer!"

Formule 1
Formule 1
Honda herenigd met Newey bij Aston Martin: "Daar zijn we weer!"

Waarom Aston Martin Adrian Newey heeft gepromoveerd tot teambaas

Formule 1
Formule 1
GP van Qatar
Waarom Aston Martin Adrian Newey heeft gepromoveerd tot teambaas

Horner niet naar Aston Martin: Speech van Stroll maakt einde aan speculatie

Formule 1
Formule 1
GP van Qatar
Horner niet naar Aston Martin: Speech van Stroll maakt einde aan speculatie
Meer van
Aston Martin Racing

Waarom Aston Martin een vliegtuig uit 1972 nodig had voor zijn F1-auto

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Waarom Aston Martin een vliegtuig uit 1972 nodig had voor zijn F1-auto

Aston Martin toont eindelijk Newey's eerste creatie, de AMR26

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin toont eindelijk Newey's eerste creatie, de AMR26

Vandoorne ook in 2026 in dienst bij Formule 1-team Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Vandoorne ook in 2026 in dienst bij Formule 1-team Aston Martin