Adrian Newey tekent nieuw contract en verbindt F1-toekomst aan Red Bull

Het vorige contract van Adrian Newey bij Red Bull zou aan het eind van dit kalenderjaar aflopen, hetgeen - zoals wel vaker rond de persoon van Newey - enkele geruchten de wereld in heeft geholpen. Die zijn echter ongegrond aangezien de sterontwerper zijn huidige werkgever langer trouw blijft. Het brein achter onder meer beide kampioensauto's van Max Verstappen en ook achter de RB19 waarmee Red Bull Racing dit Formule 1-seizoen domineert, blijft derhalve binnenboord.

De officiële functie van Newey is en blijft die van 'chief technical officer'. Het betekent in de praktijk dat de Brit aan het hoofd staat van alle technische afdelingen van Red Bulls Formule 1-team, Red Bull Advanced Technology en ook de inmiddels opgestarte Red Bull Powertrains-afdeling. Wat betreft het Formule 1-team is Newey logischerwijs de hoofdontwerper, oftewel het grote brein, en werkt hij qua dagelijkse uitvoering nauw samen met Pierre Waché, die op papier technisch directeur is.

Alhoewel Red Bull geen officiële aankondiging zal doen en ook niets kenbaar maakt over de termijn van het nieuwe contract, is Christian Horner wel buitengewoon in zijn nopjes met het aanblijven van Newey, die in 2006 naar het F1-project van Red Bull is gehaald. "Adrian is een fundamenteel onderdeel van ons team en ook van ons succes, al bijna sinds het begin", laat de teambaas aan Motorsport.com weten. "Hij neemt buitengewoon veel dingen onder zijn hoede en om voor al die dingen uit zijn enorme ervaring te kunnen putten is natuurlijk geweldig voor ons. Daarnaast is het prachtig om te zien hoe hij samenwerkt met de jonge garde. Hij motiveert iedereen en is ook zeer geïnteresseerd in wat er bij Powertrains en Advanced Technology allemaal gebeurt. Daardoor staat hij eigenlijk boven de drie takken die we op de Red Bull Campus hebben."

Newey kijkt uit naar Red Bull Powertrains en F1 2026

Volgens Horner kijkt Newey ook zeer uit naar 2026, als Red Bull voor het eerst met een eigen F1-motor zal rijden en chassis en de krachtbron in theorie dus perfect op elkaar afgestemd kunnen worden. "Dat weten mensen misschien iets minder goed, maar Adrian is ook behoorlijk competent als het om verbrandingsmotoren en dergelijke gaat. Je ziet dat hij nu al enorm nauw bij dat project betrokken is en daar veel potentie in ziet op langere termijn."

Bovenal is Horner blij dat het aanblijven Newey stabiliteit binnen Red Bull betekent. De technische leiderschapsstructuur staat inmiddels naar wens en hoeft niet binnen afzienbare tijd op de schop. "Op deze manier kan Adrian zijn expertise op veel verschillende vlakken kwijt. Hij hoeft zich niet iedere dag met één specifiek onderwerp bezig te houden en die vrijheid vindt hij fijn. Voor ons is het ook goed, omdat zijn expertise zo breed inzetbaar is. Samen met Pierre loopt het heel goed op de chassisafdeling. We hebben Ben Hodgkinson natuurlijk binnengehaald voor de Powertrains-tak en Rob Gray geeft leiding aan de Advanced Technology-afdeling. Daarmee staat de structuur."

Voor zijn succes met Red Bull, voor Verstappen natuurlijk ook al vier jaren met Sebastian Vettel, wist Newey titels in de wacht te slepen met Williams en McLaren. De inmiddels 64-jarige Newey geldt daarmee als één van de grootste ontwerpers uit de Formule 1-historie.