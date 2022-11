Newey onthult hoe de Red Bull RB18 de beste F1-auto van 2022 werd

Adrian Newey stond niet in zijn handen te wrijven nadat hij voor het eerst het boek met de 2022-reglementen had bekeken. De Brit raakte gefrustreerd door alle beperkingen die hij zag. Toch bleek er uiteindelijk meer mogelijk dan in eerste instantie werd gedacht. Red Bull Racing kreeg de RB18 steeds meer onder controle. De Oostenrijkse formatie was meteen na de update in Bahrein verlost van het vervelende porpoising, al kampte de auto wel met overgewicht.

"Ik moet toegeven dat het werken aan deze auto's me van gedachten heeft veranderd", aldus Newey tegenover Auto, Motor und Sport. "Met het chassis en de voorvleugel is er zeer weinig vrijheid, maar verrassend genoeg zijn er ook gebieden waar je wel veel vrijheid hebt. Denk hierbij aan de sidepods en de vloer." Alle F1-auto's zijn voorzien van verschillende soorten sidepods - Newey werd verrast door de sidepods van Mercedes. Ferrari heeft heel andere sidepods dan Red Bull, maar is in een enkele ronde net zo snel. Dit betekent echter niet dat de sidepods niet heel belangrijk zijn. "Het geeft aan dat niemand van ons het helemaal bij het juiste eind heeft. Er moet iets beters zijn. Zaken als vleugels en sidepods mag je nooit isoleren. Alles werkt als een pakket. Een Ferrari-sidepod gaat niet samen met onze vloer en andersom ook niet. Er is altijd een wisselwerking tussen deze elementen."

Red Bull nam Ferrari als voorbeeld

Ferrari trapte het huidige Formule 1-seizoen beter af dan Red Bull Racing. De F1-75 bleek een sterk pakket dat veel ruimte bood met de afstelling. Newey en de zijnen hebben dat hun kracht kunnen maken. "We namen Ferrari als voorbeeld", vervolgt de ontwerper. "Onze auto was zeer lastig af te stellen, met name in het eerste deel van het seizoen. Soms gebeurt ons dat nog steeds. Die minimale vrijheid was een zwak punt en daar werkten we specifiek aan. Daarnaast hebben we aan het gewicht kunnen werken. Dat is niet alleen een voordeel in een enkele ronde, maar vermindert ook de bandenslijtage."

Red Bull Racing hield niet goed rekening met het gewicht van de nieuwe Pirelli-banden, die sinds 2022 een groter formaat hebben. "De banden waren zwaarder dan we dachten, net als de wieldoppen en de zijdelingse crashstructuur. We dachten dichter bij de gewichtslimiet te zitten", zegt hij over het overgewicht van ongeveer tien kilo. "We zaten er uiteindelijk ver over. Het was bijna gênant. Daarna hadden we een probleem met de zijdelingse crashstructuur en moesten we de structuur op het chassis versterken. Bovendien zaten we krap qua tijd en de productie van mechanische onderdelen, omdat we lang aan de auto van vorig jaar moesten werken. Onze ontwikkeling op aero-gebied duurde zoals gewoonlijk lang. Sommige onderdelen, zoals de kuip, bleken te zwaar omdat ze te haastig in elkaar waren gezet."