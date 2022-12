Max Verstappen domineerde in 2022. Hij greep al in Japan zijn tweede wereldtitel en won uiteindelijk vijftien Grands Prix, dat hem een record opleverde. Samen met Sergio Perez stelde de Nederlander in de Verenigde Staten het constructeurskampioenschap voor Red Bull Racing veilig. Het was de eerste keer sinds 2013 dat de renstal weer bovenaan eindigde. Dit alles deden de heren met de RB18. Een auto waar de technische afdeling vanwege de intense titelstrijd in 2021 pas laat mee aan de slag kon. In dat F1-seizoen vocht Verstappen tot en met de laatste race om het kampioenschap. Dit betekende dat de focus lang op de RB16B lag, terwijl de concurrentie zich vanwege de nieuwe reglementen al vrij vroeg op 2022 richtte.

Op de Autosport Awards werd de Red Bull RB18 uitgeroepen tot beste raceauto van het jaar. Adrian Newey, technisch directeur bij de renstal, nam de prijs in ontvangst. De Brit noemde het succes van de auto zeer speciaal, helemaal omdat de focus vrij laat naar 2022 verschoof. "De periode waarin we konden ontwikkelen was vrij kort", zei hij tegen Motorsport.com. "We gingen in 2021 langer door met de ontwikkeling van die auto. Langer dan wellicht had gemoeten. Hierdoor lag er in de winter veel werk op de plank. We probeerden te focussen op de basis van de auto voor dit jaar en hoopten dat het ons ontwikkelingspotentieel zou geven om hem te verfijnen. Zo pakte het gelukkig ook uit."

In het begin van 2022 vocht Red Bull een stevig duel uit met de mannen van Ferrari. Door de sterke ontwikkeling begonnen de Oostenrijkers echter steeds meer uit te lopen, om vervolgens na de zomerstop het snelste team te worden. Het team won tien van de elf laatste races. Hierdoor haalden ze ruim voor het einde van het jaar beide titels al binnen. Daarnaast verbrak Red Bull een persoonlijk record: nooit eerder scoorde het team zoveel punten in een enkel seizoen.

Op het podium van het Grosnevor House in Londen zei Newey dat hij tijdens de wintertests al zag dat Ferrari op dat moment de beste was, maar dat Red Bull zich constant concentreerde op het maken van een auto die overal sterk zou zijn. "Ferrari was in de winter een stuk sneller", aldus Newey. "Onze eerste upgrade was echter zeer effectief. Daardoor was het gevecht zo hevig in het begin. Ferrari was in sommige races sneller, maar dat gold ook voor ons. Daar hebben we van geleerd. We probeerden een all-round auto te maken voor de tweede helft van 2022. Het was van belang dat we een wagen hadden die overal sterk zou zijn. Samen hebben we een goede job geleverd."