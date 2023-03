Newey: Lachen verging Red Bull na problemen op vrijdag in Bahrein

De driedaagse wintertest in Bahrein verliep voorspoedig voor Red Bull Racing, dat productief was en bovendien met relatief groot gemak snelle rondetijden liet noteren. De enige hapering vond plaats op de tweede middag van de test, toen Max Verstappen enige tijd in de pits stond met een olielek. De vrijdagse actie van de GP van Bahrein verliep vervolgens niet zoals de Oostenrijkse formatie had gewild. De uitstekende balans van de wintertest was er niet meer, tot ongenoegen van Verstappen, die dat via de boordradio liet blijken. De problemen werden echter opgelost en uiteindelijk konden de regerend wereldkampioen en teamgenoot Sergio Perez zowel in de kwalificatie als in de race de eerste twee posities voor zich opeisen.

Het was op de vrijdag dus niet allemaal rozengeur en maneschijn, zo erkende ook Adrian Newey na afloop van het openingsweekend van het F1-seizoen 2023. "De test verliep goed voor ons en we dachten dat we een competitieve auto hadden. Ik moet wel toegeven dat het lachen ons tijdens VT1 een beetje verging doordat we enkele probleempjes hadden", vertelde het technische brein van Red Bull in de podcast F1 Nation. "De jongens hebben daar heel goed op gereageerd. We hebben vrijdag een lange avond gehad om deze problemen op te lossen. Qua betrouwbaarheid was er op vrijdag een onverwacht probleem, waardoor we voor extra werk stonden."

Dat onverwachte probleem vond Newey overigens niet vreemd als in ogenschouw wordt genomen dat de F1-teams maar weinig tijd krijgen om aan hun nieuwe auto's te wennen. "Onder de streep geldt voor alle teams dat je ongeveer 50 kilometer in kan komen en daarna zijn er drie testdagen. Dat is niet bepaald veel. Gezien het gebrek aan tests is het verbazingwekkend hoe betrouwbaar de auto's op de grid zijn geweest", vervolgde hij. "Maar op vrijdag werden wij verrast, de auto gedroeg zich niet zoals wij hadden verwacht en de omstandigheden leken ietwat veranderd te zijn. Van buitenaf leek het misschien soepel te verlopen, maar intern moesten we behoorlijk aan de bak op vrijdag en zaterdag."

Newey blijft voorzichtig voor de rest van het seizoen

Dat werk betaalde zich uiteindelijk uit met een dominante dubbelzege, waarbij Verstappen voor Perez eindigde. De voorsprong op de concurrentie was enorm, maar Newey rekent zichzelf en Red Bull nog niet rijk, want uiteindelijk staan er nog 22 races op andere soorten circuits op het programma. "Deze auto is een doorontwikkeling van die van vorig jaar. We hebben er goed en gedetailleerd naar gekeken, hebben geprobeerd om kritisch te zijn op de zwakke punten en hebben gepoogd om die op veel kleine manieren te verbeteren. Op basis van deze ene race lijkt dat behoorlijk goed te hebben gewerkt, hoewel dit circuit een aantal eigenaardigheden heeft. Dus we moeten voorzichtig zijn, met beide benen op de grond blijven staan en blijven pushen. Maar ik moet erkennen dat het een opluchting is dat we de eerste race gepakt hebben."

Video: Verstappen en Red Bull openen F1-seizoen 2023 met dominante zege