Newey: Red Bull gaat in 2023 verder op met RB18 ingeslagen weg

Het eerste seizoen onder de gloednieuwe technische reglementen had eigenlijk niet beter kunnen verlopen voor Red Bull Racing. Het team schreef met Max Verstappen en Sergio Perez zeventien van de 22 Grands Prix op hun naam in 2022 en ging daardoor ook oppermachtig aan de haal met beide wereldtitels. Voor ontwerper Adrian Newey is het zijn zoveelste succes, nadat hij eerder bij Williams, McLaren en ook bij Red Bull al bolides ontwierp die de titel behaalden. Aanvankelijk was hij geen fan van de nieuwe reglementen, die ontwerpers in zijn ogen te veel beperkingen oplegden. Toch is inmiddels gebleken dat vrijwel iedere auto een geheel eigen uiterlijk heeft, zo constateerde Newey zelf ook.

Vrijwel ieder team heeft dus een eigen concept, maar die van Red Bull bleek in 2022 de sterkste. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de Oostenrijkse formatie komend jaar verder gaat op de ingeslagen weg. "We gaan ons concept verder ontwikkelen, omdat we dit het beste kennen. Maar ik durf niet te zeggen of onze manier ook de beste is. Het is best mogelijk dat een ander team met een beter idee aan komt zetten", zegt Newey in gesprek met Auto, Motor und Sport. Daar legt hij ook uit waarom hij niet hardop uit wil spreken dat Red Bulls concept het beste is. "We weten allemaal nog niet wat we gaan tegenkomen bij de doorontwikkeling van onze eigen concepten. Wellicht heeft een ander veel meer ontwikkelingspotentieel, terwijl zij momenteel nog op achterstand staan."

'Onwaarschijnlijk dat teams Mercedes gaan kopiëren'

Op diverse fronten is de ontwerpvrijheid van de ontwerpers flink minder geworden in 2022. Zo is er veel minder mogelijk bij onder meer het chassis en de voorvleugel. Daar staat tegenover dat er op andere fronten nog wel een hoop vrijheid was, zoals bij de sidepods en de vloer. Dat zorgde ervoor dat alle auto's uiteindelijk toch hun eigen kenmerken hadden en ook herkenbaar waren als auto van een bepaald team. En daar waar de meeste teams qua sidepods voor een ontwerp kozen dat relatief veel leek op wat er de afgelopen jaren te zien was, sprong er voor Newey één team uit. "De Mercedes was een echte verrassing, die maas in de regels hadden wij over het hoofd gezien", vertelt hij.

Aanvankelijk leek Mercedes de plank finaal mis te slaan met de unieke 'zero-pods' van de W13, maar toch stonden Lewis Hamilton en George Russell in totaal zeventien keer op het podium en werd er één keer gewonnen. Newey verwacht echter niet dat andere teams in 2023 massaal overstappen op het concept van Mercedes. "Van buitenaf is het lastig te beoordelen. De Mercedes werd gedurende het seizoen beter en beter. Eerlijk gezegd hebben wij niet de tijd om het concept in detail te bekijken, onder het budgetplafond hebben we die luxe niet meer. Daarom bewandel je eerst het pad waarvan je de meeste opbrengst verwacht", aldus Newey. "Wat betreft de Mercedes gaat iedereen het concept pas kopiëren zodra bewezen is dat het voortdurend succes heeft."

Video: Adrian Newey blikt terug op tweede wereldtitel Max Verstappen