Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'
Volgens Adrian Newey draait de toekomst van F1 niet om één technologie. Duurzame brandstof, AI en data vormen samen de volgende revolutie, aldus de topontwerper van Aston Martin Racing.
Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Volgens Adrian Newey vormen de nieuwe Formule 1-auto's meer dan slechts een nieuwe generatie in een lange lijn van racewagens.De topontwerper van Aston Martin Racing denkt dat de Formule 1 steeds meer een proeflab voor de toekomst van mobiliteit aan het worden is. De 2026-regels brengen namelijk niet slechts een nieuwe auto met nieuwe krachtbronnen, maar ook volledig duurzame brandstoffen en vooral een explosie aan digitale technologie, die ook elders in de auto-industrie toepasbaar is.
AI, of kunstmatige intelligentie, speelt een steeds grotere rol in de Formule 1. Door de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2026 — op het gebied van aerodynamica, chassis en krachtbron — leunen teams steeds zwaarder op simulatie, machine learning en geavanceerde dataverwerking. Die technieken zijn extra belangrijk omdat het aantal echte testkilometers beperkt is en de auto’s zich in het eerste seizoen razendsnel zullen ontwikkelen.
Aston Martin gebruikt geen ChatGTP
"Machine learning bestaat al heel lang", legt Newey uit. "Het modewoord is nu AI — iedereen kent die term. Maar de AI die de meeste mensen dagelijks gebruiken - zoals ChatGPT - is in feite vooral gebaseerd op zoektechnologie [van bijvoorbeeld Google] en het herkennen van patronen."
Fernando Alonso in de Aston Martin AMR26
Foto door: Aston Martin Racing
En die techniek is niet specifiek of specialistisch genoeg voor de Formule 1. "Wat wij met machine learning of AI doen, zijn zeer gerichte taken. Hoe we dat inzetten is extreem op maat gemaakt. Meestal hebben we niets aan informatie op het internet, omdat onze toepassingen te gespecialiseerd zijn. Maar patroonherkenning helpt bijvoorbeeld bij relatief eenvoudige taken en zelfs bij racestrategie via simulatie en speltheorie." Over de meer geavanceerde toepassingen blijft Newey bewust vaag. "Er zijn nog veel meer toepassingen… maar daar praat ik liever nog niet over."
Geheel andere auto in Abu Dhabi
Volgens de Britse topontwerper ontwikkelt de technologie zich zo snel dat het hard werken is om bij te blijven. "Rekenkracht, dataverwerking en AI gaan zó hard vooruit. Wat vandaag nieuw is, is over twaalf maanden alweer achterhaald, het is ongelooflijk spannend. De mogelijkheden zijn enorm. Het is bijna alsof we onze denkwijze elke zes maanden opnieuw moeten calibreren om maximaal te profiteren van wat er mogelijk wordt."
Dat de AMR26 zoals die in Barcelona werd gepresenteerd er dit seizoen dan ook heel anders uit zal gaan zien, is duidelijk. "Zeker weten", beaamt Newey. "De auto die in Melbourne racet, zal heel anders zijn dan degene die mensen tijdens de shakedown hebben gezien, en de AMR26 waarmee we het seizoen in Abu Dhabi afsluiten, zal heel anders zijn dan de auto waarmee we het seizoen beginnen."
