Newey over motorpartner Honda: "Vraag me dat eind dit jaar nog maar eens"

Na een carrière van inmiddels vijf decennia in de Formule 1, combineert Adrian Newey dit seizoen voor het eerst zijn technische rol als ontwerper van F1-auto's met de positie van teambaas. De 67-jarige Engelsman kreeg die titel eind vorig jaar bij Aston Martin Racing toebedeeld, nadat de voormalige teambaas Andy Cowell een andere plek binnen het team had gekregen.

Lees ook: Formule 1 Max Verstappen ziet managementrol in F1 niet gebeuren

Hoewel een teambaas in de Formule 1 veel meer taken heeft dan alleen het technische werk waar Newey bij zijn vorige werkgevers mee te maken had, is hij verrassend nuchter over zijn extra verantwoordelijkheden. "Voor mij is het grotendeels een titel", zegt Newey in een interview met Aston Martins Undercut. "Mijn taak [als teambaas] is richting geven aan de teamcultuur en de manier waarop we samenwerken. Het gaat erom iedereen te ontwikkelen, op elk niveau."

Die filosofie is cruciaal in een seizoen waarin Aston Martin een gigantische sprong probeert te maken. De AMR Technology Campus groeit nog steeds, de nieuwe windtunnel is pas sinds april 2025 volledig operationeel en het team krijgt - na jaren Mercedes - met Honda een nieuwe motorleverancier. De tijdsdruk om alles op de rails te krijgen was enorm, en Newey sprong - na zijn vertrek bij Red Bull Racing eind 2024 - pas in maart 2025 op de al rijdende trein. "Het waren tien extreem drukke maanden", vertelt Newey. "We begonnen met een flinke achterstand. De meeste teams hadden al sinds januari 2025 een model van de nieuwe auto in de windtunnel. Wij pas in april."

Adrian Newey in gesprek met Fernando Alonso. Foto door: Aston Martin

Hoewel die achterstand veel stress opleverde, ziet Newey dat het team het afgelopen jaar enorm naar elkaar is toegegroeid. "Het heeft hun leven niet makkelijker gemaakt, maar ze zijn boven zichzelf uitgestegen." De hechte samenwerking beperkt zich niet alleen tot Aston Martin zelf. Ook brandstofleverancier Aramco en Honda spelen een cruciale rol in het proces. "Zonder Aramco’s technische kennis zou Honda’s motorontwikkeling beperkt worden — en daarmee ook die van ons", is Newey's vaste overtuiging. "Dit is een complexe, maar essentiële samenwerking. We proberen een basis te creëren die zich nog verder moet ontwikkelen. Dat vraagt om vertrouwen, geduld en samenwerking." Of dat in de praktijk zal werken? "Vraag me dat aan het eind van het jaar nog maar eens", lacht Newey.