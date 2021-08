Newey over F1-regels 2022: “Het is een compleet nieuwe wereld”

De inmiddels 62-jarige Newey loopt al flink wat jaren rond in de Formule 1-wereld. De ingenieur tekende winnende auto’s voor onder andere McLaren en Williams, maar zijn grootste successen behaalde hij met het team van Red Bull. De auto’s waarmee de Oostenrijkse renstal vier jaar op rij wereldkampioen werd kwamen allemaal uit de koker van Newey, die tegenwoordig nog altijd werkzaam is in Milton Keynes.

In zijn rol als chief technical officier is Newey een van de personen die zich bij Red Bull buigt over de nieuwe auto voor 2022. Ondanks de ervaring van de Brit, stelt het nieuwe reglement ook de Red Bull-engineer voor een behoorlijke uitdaging: "Voor mij is dit de grootste reglementswijziging sinds het verbod op de venturi-auto’s en de invoering van de vlakke bodemplaat in 1983”, vertelt Newey in gesprek met Auto, Motor und Sport. “De gevolgen ervan zijn enorm. Ieder aspect van de auto, met uitzondering van de aandrijflijn, wordt anders. Dat betekent niet dat alles wat we de afgelopen jaren of dit seizoen hebben geleerd irrelevant wordt, maar het is wel een compleet nieuwe wereld.”

Newey voorspelt grotere onderlinge verschillen

In het verleden hebben ingrijpende reglementswijzigingen vaak als neveneffect gehad dat de onderlinge verschillen tussen de teams op de baan groter worden. Newey voorspelt een dergelijk scenario ook voor 2022: “Nadat het veld de laatste jaren steeds dichter op elkaar is gekropen, acht ik het zeer waarschijnlijk dat we volgend jaar weer grotere verschillen gaan zien. Bepaalde mensen zullen de regels beter interpreteren dan anderen”, aldus Newey, die wel zijn twijfels uit: “We moeten de nieuwe formule een beetje tijd gunnen alvorens we er een oordeel over vellen. Maar hoewel geen enkele reglementswijziging zo goed is voorbereid als deze, betwijfel ik of het vooraf gestelde doel [meer wiel-aan-wiel gevechten en meer spektakel] bereikt zal worden.”

In plaats van dat de ontwerpers hun eigen gang mogen gaan, moet bijna ieder onderdeel op de auto voldoen aan voorgeschreven wetten en afmetingen van de regelmakers. Het is voor Newey vanzelfsprekend een doorn in het oog: “Aanvankelijk overheerst vooral de frustratie, maar zodra je de regels verder gaat bestuderen wordt het interessant. Desondanks vind ik het verkeerd dat je een auto meer en meer gaat onderverdelen in legality boxes [kleine segmenten van de auto die moeten voldoen aan bepaalde voorschriften] en dat je binnen deze hokjes ook de contouren wilt dicteren. Ik ben een voorstander van het tegenovergestelde: meer vrijheid, maar minder ruimte voor ontwikkeling.”

Correlatieproblemen vormen opnieuw een risico

Red Bull werd in het verleden nog wel eens geplaagd door correlatieproblemen, waardoor de simulaties uit de computer en de windtunnel niet overeenkwamen met de daadwerkelijke prestaties op de baan. Met de huidige auto heeft het team die problemen overwonnen. Betekent dat dan ook dat de correlatie voor de auto van 2022 op orde is? “Dat kun je nooit met zekerheid stellen”, bekent Newey. “Een windtunnel is uiteindelijk ook maar een simulatie. Deze kan daardoor fouten bevatten en is in bepaalde aspecten beperkt. Het zou geen verrassing zijn als er met de 2022-auto, die compleet anders is, opnieuw correlatieproblemen optreden met de windtunnel.”

“Op dit moment begrijpen we min of meer de al eerder aangestipte beperkingen, wat er in de windtunnel gebeurt vergeleken met de werkelijkheid. Maar dat geldt voor een reglement dat de afgelopen jaren relatief stabiel is gebleven. De luchtstroom over de auto is de laatste jaren niet drastisch veranderd. Dat zal volgend jaar niet langer het geval zijn. We betreden dan onbekend terrein.”