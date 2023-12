Newey openhartig: Hadden een zwaar F1-seizoen verwacht

Als een ding blijft hangen van het Formule 1-seizoen van 2023, dan is het dat Red Bull Racing de concurrentie op grote achterstand hield. De Oostenrijkse renstal won 21 van de 22 races en kon in een vroeg stadium al de constructeurstitel bijschrijven. De RB19 bleek een wonderauto te zijn, waarmee op bijna alle circuits zonder problemen de winst binnengesleept kon worden. Dat was wel tot verbazing van ontwerper Adrian Newey, die in de Formula For Succes-podcast onthult dat ze intern bij Red Bull niet hadden gedacht dat het zo makkelijk zou gaan. "Het is eigenlijk wel grappig, maar we hadden een heel zwaar jaar voorspeld. De manier waarop het zich ontvouwde, dat hadden we nooit verwacht", noemt de Britse ingenieur.

Nu het seizoen voorbij is, blijft de 64-jarige topontwerper gefocust en neemt hij niet de tijd om terug te blikken en te genieten van de successen. "Misschien kan als ik straks wat ouder ben en in een rolstoel rond wordt gereden denken 'dat was een heel goed jaar', maar nu leef ik meer in het moment en kijk ik niet echt terug", vertelt de Engelsman, van wiens hand ondertussen al twaalf kampioensauto's zijn gekomen. "We kijken uit naar en zijn druk bezig met '24." De technicus verklaart dat deze mindset nodig is in de sportwereld. "Als een persoon in de sport moet je nooit tevreden zijn, zeker niet als een engineer in een sportcategorie." Hij haalt ook aan dat hij die instelling ook bij de coureurs ziet: "Ik denk niet dat iemand ooit denkt 'ik heb de perfecte race gereden'. Er zijn altijd dingen die verbeterd kunnen worden."

Doordat de honger van Newey nog niet gestild is, zijn ze bij Red Bull hard aan het werk om de RB20 naar een nog hoger niveau te tillen. "De realiteit is dat wij nog dingen zien die verbeterd kunnen worden", aldus de Red Bull-man. "Je bent gefocust op wat de zwakheden zijn en hoe we die kunnen verbeteren. Daarom was Singapore - de race die we niet wonnen - heel bruikbaar voor ons. Het liet de zwakheden in de auto zien, dus dat is iets waar we echt over nadenken. We willen die voor volgend jaar wegnemen."